हमीरपुर में टीचर का 'टॉर्चर', 11 बच्चों ने PT शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत

हमीरपुर जिले के एक हाई स्कूल के खिलाड़ियों ने अपने शारीरिक शिक्षक पर मारपीट और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि शारीरिक शिक्षक का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बच्चों के प्रति बिल्कुल सही नहीं रहा है. इसके साथ ही अभिभावकों ने शारीरिक शिक्षक बच्चों को डराने और धमकाने का आरोप लगाया है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में पीटी शिक्षक पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं. बुधवार (1 अक्टूबर) सुबह करीब साढ़े सात बजे खिलाड़ी छात्र अपने अभिभावकों के साथ हमीरपुर पुलिस थाने में पहुंचे और टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई पहुंचे. अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में भय एवं तनाव का माहौल है. इस मामले को लेकर 11 छात्रों ने एकजुट होकर पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.

हमीरपुर में पीटी टीचर पर बच्चों से मारपीट का गंभीर आरोप (ETV Bharat)

वहीं, स्कूल के खिलाड़ियों ने बताया कि, "बुधवार से भोरंज स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होनी थी. ऐसे में शारीरिक शिक्षक ने स्कूल के सभी खिलाड़ी छात्रों को सुबह छह बजे तक स्कूल पहुंचने और साथ ही 700 रुपए लाने के आदेश दिए थे. उन्होंने यह भी साफ कहा था कि जो खिलाड़ी समय पर स्कूल नहीं पहुंचेगा, उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा. इसी दबाव में ज्यादातर खिलाड़ी सुबह छह बजे से पहले ही स्कूल पहुंच गए. बाद में शिक्षक ने कुछ छात्रों के अभिभावक साथ न होने पर उन्हें भला-बुरा कहना शुरू कर दिया और बेवजह मारपीट भी की. शिक्षक ने कहा कि जो मर्जी कर लो, मैं टीम लेकर नहीं जाऊंगा और स्कूल से चले गए."

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

थाना प्रभारी हमीरपुर कुलवंत सिंह ने बताया कि, "हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपने शारीरिक शिक्षक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है. इस संबंध में 11 छात्रों ने पुलिस थाना हमीरपुर में पहुंचकर लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में छात्रों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट भी की है. छात्रों एवं अभिभावकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज

थाना प्रभारी ने बताया कि, पुलिस ने बच्चों एवं अभिभावकों की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए खिलाड़ियों का मेडिकल करवाने के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है. इस हाई स्कूल के खिलाड़ी खो-खो खेल में जिला और स्टेट लेवल पर लगातार मेडल जीतते रहे हैं. ऐसे में इस स्कूल के खिलाड़ियों के साथ शिक्षक के द्वार इस तरह से बर्ताव करने पर पूरे क्षेत्र के अभिभावक चिंतित हैं.

