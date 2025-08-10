हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक छोटे से गांव में महिलाओं ने अखाड़े में दांवपेंच दिखाए. घूंघट वाली महिलाओं ने दंगल में एक दूसरे को उठा-उठाकर पटका. इस अनूठे दंगल में महिला पहलवानों का जोश देखने लायक था.
जिले के मौदहा तहसील क्षेत्र के लोदीपुर-निवादा गांव में रक्षाबंधन के अगले दिन रविवार को महिलाओं का पारंपरिक दंगल आयोजित किया गया, जिसमें गांव की महिलाओं ने घूंघट छोड़कर अखाड़े में अपने दांव-पेंच दिखाए.
एक-दूसरे को दी पटखनी : मुकाबले में रानी भुर्जी ने चन्द्रभान को हराया, गत्तो सविता ने प्यारी साहू को पटखनी दी. मालती शुक्ला ने रामदेवी को मात दी, माया साहू ने राजकुमारी को हराया और विद्या ने संपत को चित कर दिया. इस आयोजन का संचालन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नाथूराम वर्मा और ग्राम प्रधान गिरजा देवी ने किया. आयोजन में गांव के लोग बढ़-चढ़कर शामिल हुए और महिला पहलवानों का उत्साहवर्धन किया.
रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से जुड़ी है कहानी : गांव में यह परंपरा सालों से चली आ रही है. ग्रामीणों ने बताया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई थी. हमारे पूर्वजों ने बताया था कि अंग्रेजों के क्रूर शासन में महिलाओं को खुद को बचाने की कला सिखाने के लिए दंगल की शुरुआत की गई थी. रविवार को गांव के बजरंगा तालाब में कजली विसर्जन के बाद शाम करीब छह बजे महिलाओं का दंगल शुरू हुआ.
महिला पहलवानों का हुआ सम्मान : ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन महिलाओं में आत्मविश्वास और शारीरिक मजबूती बढ़ाने के साथ-साथ परंपरा को जीवित रखता है. दंगल के समापन पर ग्राम प्रधान गिरजा देवी ने सभी महिला पहलवानों को पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर प्रोत्साहित किया. इस दौरान अभिलाषा गुप्ता और पूजा गुप्ता ने रेफरी की जिम्मेदारी निभाई.
गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश चन्द्र जोशी और वरिष्ठ ग्रामीण सुरेश शुक्ला का कहना है कि उनके जन्म से पहले से ही यह परंपरा चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों में भी इसे जारी रखने की कोशिश की जाएगी.
