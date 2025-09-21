ETV Bharat / state

हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर हत्या; छत के रास्ते घर में घुसे हमलावर, कांग्रेस ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा

हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर की गई हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 21, 2025 at 1:42 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 1:54 PM IST

हमीरपुर: घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई. महिला के पति चित्रकूट गए थे और वह घर में अकेली थी. शनिवार की रात अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और महिला के हाथ-पैर बांधकर हत्या कर दी गई. सुबह गांव वालों ने खिड़की से महिला की लाश देखी तो हड़कंप मच गया. मर्डर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा और अपर एसपी मनोज गुप्ता मौके पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की है. यह घटना हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में बोखर गांव की है. इस घटना पर यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. कांग्रेस ने इसे जंगलराज बताया है. बोखर गांव के प्रधान लाखन ने बताया कि ललिता (50) पत्नी नंदराम अपने घर में अकेली थी. उनके पति नंदराम चित्रकूट दर्शन के लिए गए हुए थे. घटना की जानकारी सुबह करीब सात बजे मिली. ललिता का शव उनके घर की खिड़की से दिखाई दे रहा था. महिला के हाथ पीछे की तरफ कपड़े से बंधे हुए थे. घर का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था. लाश की स्थिति देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया. हमीरपुर में महिला की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस की टीम ने शुरू की जांच: थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच-पड़ताल की है. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल की स्थिति के आधार पर पुलिस का अनुमान है, कि हत्यारे छत के रास्ते घर में घुसे होंगे. महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं. गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

