हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर हत्या; छत के रास्ते घर में घुसे हमलावर, कांग्रेस ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा
हमीरपुर: घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई. महिला के पति चित्रकूट गए थे और वह घर में अकेली थी. शनिवार की रात अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और महिला के हाथ-पैर बांधकर हत्या कर दी गई. सुबह गांव वालों ने खिड़की से महिला की लाश देखी तो हड़कंप मच गया. मर्डर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा और अपर एसपी मनोज गुप्ता मौके पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की है. यह घटना हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में बोखर गांव की है. इस घटना पर यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. कांग्रेस ने इसे जंगलराज बताया है.
बोखर गांव के प्रधान लाखन ने बताया कि ललिता (50) पत्नी नंदराम अपने घर में अकेली थी. उनके पति नंदराम चित्रकूट दर्शन के लिए गए हुए थे. घटना की जानकारी सुबह करीब सात बजे मिली. ललिता का शव उनके घर की खिड़की से दिखाई दे रहा था. महिला के हाथ पीछे की तरफ कपड़े से बंधे हुए थे. घर का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था. लाश की स्थिति देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया.
पुलिस की टीम ने शुरू की जांच: थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच-पड़ताल की है. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल की स्थिति के आधार पर पुलिस का अनुमान है, कि हत्यारे छत के रास्ते घर में घुसे होंगे. महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं. गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.
हालांकि हालांकि पुलिस इस बारे में यकीन के साथ कोई दावा नहीं कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. सीओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि महिला के हाथ-पैर बंधे हुए थे और लाश को उल्टा लिटाया गया था. आगे की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
मृतका के भाई से हुई थी बातचीत: मृतका ललिता के भाई कपूर ने बताया कि शनिवार शाम को 7-8 बजे के करीब बहन से बातचीत हुई थी. भाई ने बताया कि करीब 22 मिनट हमारी बात हुई और बहन ने कहा कि जाओ तुम भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूं. सुबह जब हमें जानकारी मिली तो यहां पहुंचे. देखा कि थाली में खाना वैसे ही पड़ा है. भाई ने कहा कि हमसे बातचीत के तुरंत बाद ही यह वारदात हुई होगी, क्योंकि बहन खाना भी नहीं खा सकी थी.
हमीरपुर में एक महिला को उसके ही घर में बंधक बनाया गया।— UP Congress (@INCUttarPradesh) September 21, 2025
उसके हाथ-पांव बांधकर गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
महिला सुरक्षा पर भाजपा सरकार का हर दावा रोज़ ध्वस्त होता है।
फिर भी ये नए दावे करने से बाज़ नहीं आते, क्योंकि शर्म और लाज से इनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं। pic.twitter.com/CdDih7LQQm
संपन्न है मृतका का परिवार: ग्राम प्रधान लाखन ने बताया कि मृतक ललिता पिछले 4 वर्षों से ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर थी. परिवार में उनकी पांच बेटियां और एक बेटा है. सबसे बड़ी बेटी सरिता की शादी हो चुकी है. इसके बाद की पूजा रेलवे में नौकरी करती है. तीसरी बेटी का नाम श्रीकांति और चौथी बेटी रूबी हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है.
पांचवीं बेटी दीपशिखा पुलिस में भर्ती हुई है और अभी वाराणसी में ट्रेनिंग कर रही हैं. बेटा दीपेश प्रयागराज में पढ़ाई करता है. मृतका का सगा भतीजा प्रिंस राजपूत डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं. देवर-देवरानी अलग रहते हैं. देवरानी भी सहायक अध्यापक है.
