ETV Bharat / state

हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर हत्या; छत के रास्ते घर में घुसे हमलावर, कांग्रेस ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा

थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि इन्हें घटना की जानकारी मिली है. फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच-पड़ताल की जा रही है.

हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर की गई हत्या.
हमीरपुर में महिला को बंधक बनाकर की गई हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई. महिला के पति चित्रकूट गए थे और वह घर में अकेली थी. शनिवार की रात अज्ञात बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और महिला के हाथ-पैर बांधकर हत्या कर दी गई. सुबह गांव वालों ने खिड़की से महिला की लाश देखी तो हड़कंप मच गया. मर्डर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा और अपर एसपी मनोज गुप्ता मौके पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की है. यह घटना हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में बोखर गांव की है. इस घटना पर यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. कांग्रेस ने इसे जंगलराज बताया है.

बोखर गांव के प्रधान लाखन ने बताया कि ललिता (50) पत्नी नंदराम अपने घर में अकेली थी. उनके पति नंदराम चित्रकूट दर्शन के लिए गए हुए थे. घटना की जानकारी सुबह करीब सात बजे मिली. ललिता का शव उनके घर की खिड़की से दिखाई दे रहा था. महिला के हाथ पीछे की तरफ कपड़े से बंधे हुए थे. घर का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था. लाश की स्थिति देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

हमीरपुर में महिला की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस की टीम ने शुरू की जांच: थाना प्रभारी मयंक चंदेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच-पड़ताल की है. प्रारंभिक जांच में घटनास्थल की स्थिति के आधार पर पुलिस का अनुमान है, कि हत्यारे छत के रास्ते घर में घुसे होंगे. महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं. गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है.

हालांकि हालांकि पुलिस इस बारे में यकीन के साथ कोई दावा नहीं कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. सीओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि महिला के हाथ-पैर बंधे हुए थे और लाश को उल्टा लिटाया गया था. आगे की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

मृतका के भाई से हुई थी बातचीत: मृतका ललिता के भाई कपूर ने बताया कि शनिवार शाम को 7-8 बजे के करीब बहन से बातचीत हुई थी. भाई ने बताया कि करीब 22 मिनट हमारी बात हुई और बहन ने कहा कि जाओ तुम भी खाना खा लो, मैं भी खा लेती हूं. सुबह जब हमें जानकारी मिली तो यहां पहुंचे. देखा कि थाली में खाना वैसे ही पड़ा है. भाई ने कहा कि हमसे बातचीत के तुरंत बाद ही यह वारदात हुई होगी, क्योंकि बहन खाना भी नहीं खा सकी थी.

संपन्न है मृतका का परिवार: ग्राम प्रधान लाखन ने बताया कि मृतक ललिता पिछले 4 वर्षों से ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर थी. परिवार में उनकी पांच बेटियां और एक बेटा है. सबसे बड़ी बेटी सरिता की शादी हो चुकी है. इसके बाद की पूजा रेलवे में नौकरी करती है. तीसरी बेटी का नाम श्रीकांति और चौथी बेटी रूबी हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है.

पांचवीं बेटी दीपशिखा पुलिस में भर्ती हुई है और अभी वाराणसी में ट्रेनिंग कर रही हैं. बेटा दीपेश प्रयागराज में पढ़ाई करता है. मृतका का सगा भतीजा प्रिंस राजपूत डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं. देवर-देवरानी अलग रहते हैं. देवरानी भी सहायक अध्यापक है.

यह भी पढ़ें: बलिया में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवक के सीने में लगी गोली, मौत; 6 महीने पहले हुई थी शादी

Last Updated : September 21, 2025 at 1:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMIRPUR MURDER CASE UPDATESHAMIRPUR COMMUNITY TOILET MURDERCOMMUNITY TOILET CARETAKER HOSTAGECOMMUNITY TOILET CARETAKER KILLEDHAMIRPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.