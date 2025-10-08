हमीरपुर में नहर किनारे मिला अज्ञात युवक को शव, पुलिस कह रही ये बात
सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना, ग्रामीण जता रहे हत्या कर शव फेंके जान की आशंका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 12:33 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 12:43 PM IST
हमीरपुर : सदर कोतवाली क्षेत्र में राठ स्टेट हाईवे के कलौलीतीर गांव में बुधवार सुबह नहर पटरी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है. गांव के बाहर शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों के अनुसार शव को आवारा कुत्तों ने क्षत-विक्षत कर दिया था. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका दुर्घटना बाहुल्य है. यहां पर अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं. गांव में यह एक साल के भीतर तीसरी घटना है. इससे पहले इसी इलाके में अतुल सविता और प्रतापी यादव की अज्ञात वाहन की टक्कर की मौत हो गई थी. इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन यहां कोई इंतजाम नहीं कर रहा है. हालांकि हत्या कर शव फेंके जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है.
सदर कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह लगभग 7 बजे ग्रामीणों ने कलौलीतीर गांव से दो-तीन सौ मीटर दूर हाईवे किनारे शव पड़ा होने की सूचना दी थी. प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. युवक की उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष है. शव की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी वाहन से टकराकर या घसीटे जाने के बाद मौत हुई है. युवक के शरीर पर चोट के निशान और कपड़े कटे फटे थे. शव को आवारा कुत्तों ने भी काटा है. शव के पास कोई मोबाइल या पहचान-पत्र नहीं मिला है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी.
