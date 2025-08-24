हमीरपुर: हमीरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्ष की यात्रा पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कभी भी वीवीपैट तो कभी ईवीएम ठीकरा फोड़ते हैं. अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष पर क्या कुछ कहा है आइए विस्तार से जानते हैं.

BJP सरकार ने संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "चुनाव से पहले ही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भी बयानबाजी कर रहे हैं. अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बाकी राजनीतिक दलों का देश की संवैधानिक व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. भाजपा सरकार के समय में संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया गया है. BJP सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के लिए ठोस कानून लाने का प्रयास किया है."

राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला. (ETV Bharat)

'राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस'

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि, "अभी तक 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है और अब बिहार में भी यही डर कांग्रेस को सता रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के लिए ठोस कानून लाने का प्रयास किया है. दिल्ली में मंत्रियों ने जेल में रहकर भी फाइलों पर साइन किया और निर्णय दिए हैं. लेकिन, यह बात दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को शोभा नहीं देती है."

मिशन 2027 के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी BJP

भाजपा सांसद ने कहा कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा संसद के अंदर चर्चा करने के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता का करोड़ों रुपए का पैसा सदन पर खर्च होता है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि सोमवार (25 अगस्त) को ऊना में होने वाली प्रदेश भाजपा की बैठक में प्रदेश के लिए ठोस रणनीति तैयार किया जाएगी. इसके साथ ही नए बनाए गए कार्यकारिणी के साथ भी एक सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा की जाएगी, ताकि वर्ष 2027 में होने वाले चुनावों में भाजपा प्रदेश में विजय हो सके.

अनुराग ठाकुर ने सुनीं जन समस्याएं

हमीरपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जन समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के स्पष्ट निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभिन्न निजी कार्यक्रमों में शिरकत की. हमीरपुर के टाउन हॉल में निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.

विपक्ष पर अनुराग ठाकुर का गंभीर आरोप. (ETV Bharat)

