गोंडा: जिले में दलित युवती की अर्धनग्न लाश मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की. एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई हैं. घटना गोंडा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पूरे ललक गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान ज्योति पासवान (19) पुत्री पुजारी पासवान के रूप में की गई है. मृतका के पिता पुजारी पासवान ने बताया कि युवती सुबह खेत पर गई थी. शुक्रवार शाम को उसकी लाश धान के खेत में ही पाई गई है. युवती शरीर पर चोट के निशान हैं. गले में दुपट्टा लिपटा हुआ है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं. युवती की लाश लगभग अर्धनग्न अवस्था में मिली है. इससे दुष्कर्म और हत्या की आशंका बढ़ गई है.

पिता ने बताया कि हमने जब खोजबीन शुरू की तो धान के खेत में बेटी लहुलूहान हालत में मिली. पिता दहाड़े मारकर रोने लगे तो गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे ललक गांव में धान के खेत में एक युवती का शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है. फॉरेंसिक की टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया है. घटना की खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं. जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: पिता ने चंदा इकट्ठा करके बेटी को भेजा यूएई, नीतू सिंह ने एशियाई योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, बिना ट्रेनिंग के सिर्फ वीडियो देखकर हासिल की कामयाबी