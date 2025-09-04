ETV Bharat / state

कौशांबी में संदिग्ध हालात में मिला किशोरी का अर्धनग्न शव; दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, मजदूरी के लिये निकली थी - KAUSHAMBI NEWS

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि झाड़ियों में शव मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 4, 2025 at 11:34 PM IST

कौशांबी : जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी (15) का अर्धनग्न शव मिला है. किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गहनता से छानबीन की. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव की स्थिति देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किशोरी के साथ गलत काम हुआ है.


पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: Kaushambi Police)

पुलिस के मुताबिक, घटना कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव की है. एक गांव की रहने वाली किशोरी मजदूरी का काम करती थी. परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे वह मजदूरी का पैसा लेने साइकिल से गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी. इस बीच गांव के बाहर सरपत में एक चरवाहे ने किशोरी का शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

जानकारी मिलते ही किशोरी की मां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज चुकी थी, लेकिन मां ने बेटी की साइकिल देखकर शिनाख्त कर लिया. किशोरी के शरीर पर चोट के निशान थे. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कड़ा धाम थाना क्षेत्र में सरपत की झाड़ियों में किशोरी का शव मिला है. एक गांव में रहने वाली महिला ने साइकिल देखकर शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की है. उन्होंने बताया कि मां का कहना है कि किशोरी सुबह साइकिल से मजदूरी के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इस मामले में छानबीन की जा रही है कि यह कहां जा रही थी और रास्ते में कौन मिला है.

अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने के सवाल पर उन्होंने बताया कि डेड बॉडी जिस स्थिति में मिली है, उसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ कोई गलत हरकत हुई हो. गले पर चोट के निशान भी हैं. इस मामले में विस्तृत छानबीन की जा रही है.

यह भी पढ़ें : मुरादाबाद में लापता युवती का शव गन्ने के खेत में मिला, एक युवक पुलिस हिरासत में

