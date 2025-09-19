ETV Bharat / state

रांची में युवक की बेहरमी से हत्या कर शव जलाया, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का अधजला शव झाड़ी में देखा गया. मृतक की पहचान रांची के हटिया के निवासी 32 वर्षीय प्रशांत कुमार के रूप में हुई है. एयरपोर्ट पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश

रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको तालाब के पास प्रशांत नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई. युवक का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि टोनको तालाब के पास एक युवक का शव देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस की जांच में पता चला है कि

पत्थर से कूचकर बेरहमी से युवक की हत्या की गई है. हत्या के बाद उसके शव को पेट्रोल से जलाने की कोशिश की गई है. हालांकि केवल शव का निचला भाग ही जल पाया.

गुरुवार शाम से गायब था युवक

अज्ञात युवक की हत्या की सूचना और उसके शव के फोटो वायरल होने के बाद मृतक के परिजनों ने शव की शिनाख्त की है. शव की पहचान होने के बाद उसे पोस्टर्माटम के लिए रिम्स भेज दिया गया है.