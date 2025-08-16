हल्द्वानी: 31 जुलाई को काठगोदाम थाना क्षेत्र में महिला योग ट्रेनर ज्योति मेर हत्याकांड मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है. इसके विरोध में आज लोगों ने एसएसपी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया. विभिन्न सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों ने योग ट्रेनर मर्डर केस का खुलासा न होने पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस हत्याकांड के खुलासा करने के बजाय प्रदर्शन करने वाले लोगों को लाठी करने का काम कर रही है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा, पीड़ित मां को न्याय के लिए यहां दर-दर भटकना पड़ रहा है. पिछले 15 दिनों से लोग लगातार खुलासे की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस पूरे मामले में ढिलाई बरत रही है, जिसके चलते आरोपी फरार हो गए हैं.

हल्द्वानी महिला योग ट्रेनर हत्याकांड (ET BHARAT)

स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि पुलिस कई टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ में लगी है. जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. वहीं, प्रदर्शन कर रहे सामाजिक संगठन व स्थानीय लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है. उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो विशाल आंदोलन किया जाएगा.

उधर, योग ट्रेनर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है. सीसीटीवी में आरोपी महिला के घर में आता और जाता हुआ दिखाई दे रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का मामला सामने आया है. उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है.

गौरतलब है 31 जुलाई को मुखानी क्षेत्र के एक मकान में 35 वर्षीय योग ट्रेनर संदिग्ध हालत में मृत मिली थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो मामला हत्या का लगा. अगले दिन पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर योग संचालक दो सगे भाइयों पर हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की.

वारदात के दिन आरोपी योग ट्रेनर के कमरे में पहुंचा था. पुलिस के अनुसार हत्यारोपी का मोबाइल बंद है. ऐसे में सर्विलांस से उसे पकड़ना आसान नहीं है. हत्यारोपी नेपाल में जाकर छिप गया है. उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. पुलिस की दो टीमें आरोपी के गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं.

