हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 4 अगस्त को 11 वर्षीय बालक की हुई निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया. पूरे मामले पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया. जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 दिन बाद मृतक बालक का सिर और हाथ को बरामद किया. पुलिस के जांच में सामने आया है कि आरोपी काफी शातिर प्रवृत्ति का है. आरोपी अपने मकसद में नाकाम होने पर नाबालिग की गला काटकर हत्या कर दी.

एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि हत्याकांड के खुलासा के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी. इसके बाद पुलिस को कामयाबी मिली है. उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी. लेकिन आरोपी बार-बार अपना बयान बदल रहा था. इसके बाद मनोचिकित्सक की भी सहायता ली गई. लेकिन आरोपी काफी शातिर प्रवृत्ति का है. जहां पुलिस के काफी प्रयास के बाद आरोपी ने हत्या की बात को कबूला है.

नैनीताल पुलिस ने सॉल्व की मर्डर मिस्ट्री (VIDEO-ETV Bharat)

नैनीताल एसएसपी ने बताया कि 4 अगस्त सोमवार को मृतक 11 साल का लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. जहां पुलिस ने मंगलवार 5 अगस्त को उसके धड़ को बरामद किया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुजेट खंगाले तो निखिल जोशी नाम का युवक नाबालिग लड़के को अपने साथ अपने घर ले जाता दिखाई दिया. पुलिस ने निखिल जोशी को हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ करती रही.

काफी प्रयास के बाद आरोपी निखिल ने बताया कि जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो नाबालिग लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद उसने बाथरूम में लड़के का हाथ और सिर को धड़ से अलग किया. आरोपी निखिल जोशी ने धड़ को घर के बाहर खेत में प्लास्टिक के कट्टे में डालकर गाड़ दिया. वहीं शनिवार को आरोपी के निशानदेही पर बालक के लापता अंग को आरोपी के घर के बाहर गौशाला के अंदर जमीन से बरामद किया गया.

गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला मजदूर का परिवार गौलापार में रहता है. नाबालिग के पिता मजदूरी करते हैं. 11 वर्षीय नाबालिग 4 अगस्त को कोल्ड ड्रिंक लेने पास की दुकान में गया था, जहां वह लापता हो गया. मंगलवार को पुलिस ने एक घर के पास से ही गड्ढा खोदकर लड़का का धड़ बरामद किया था. पुलिस पूरे मामले को नरबलि से भी जोड़कर देख रही थी. क्योंकि जिस घर के पास से धड़ बरामद किया गया था, वहां उस दिन पूजा भी हो रही थी.

ये भी पढ़ें: