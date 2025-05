ETV Bharat / state

बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते अधिकारी, बीजेपी मेयर का आरोप, सांसद के सामने खोली पोल - NAINITAL DISHA MEETING

बीजेपी मेयर का आरोप ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर इस बार भ्रष्टाचार का आरोप किसी आम आदमी न नहीं, बल्कि खुद बीजेपी नेता और हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट लगाया है. हल्द्वानी के सर्किट हाउस में नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट सोमवार पांच मई को दिशा की बैठक ले रहे थे. तभी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की पोल खोलनी शुरू कर दी. हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने एक मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मकान के छोटे-छोटे नक्शा पास करने के एवज अधिकारी दो-दो लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे है. रिश्वत नहीं मिलने पर गरीब लोगों के मकान सील करने की धमकी दी जा रही है. बीजेपी मेयर ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगए. (ETV Bharat)

