टिंडर पर खूबसूरती देख फिसला कारोबारी, ट्रेडिंग में गंवाये लाखों, ऐसे हुआ ठगी का शिकार

हल्द्वानी: साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को झांसे में लेकर उनकी जमा पूंजी लूट रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिंडर पर एक खूबसूरत लड़की के चक्कर में व्यापारी उसके जाल में फंस गया. जिसके बाद उसने अपनी मेहनत की कमाये हुये 14 लाख रुपए गवां दिए.

लड़की ने हल्द्वानी के बिजनसमैन को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर शादी का वादा किया. उसने कहा ये वादा तभी पूरा होगा जब वह ट्रेडिंग करेगा. लड़की ने भरोसा दिया कि वह पेशेवर ट्रेडर और ट्रेडिंग कर रोज लाखों रुपए कमाती है. बिजनेसमैन खूबसूरत ठग के जाल में फंस गया. लड़की बिजनसमैन से रुपये लगवाती रही और वह ट्रेडिंग के नाम पर रुपये लगाता रहा. उसे होश तब आया जब 14 लाख रुपए से अधिक की रकम डूब गई. व्यापारी की शिकायत साइबर थाना पुलिस ने दर्ज कर ली है.

पुलिस के अनुसार हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने बताया कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिंडर पर एकाउंट है. अचानक रिचा नाम की एक लड़की बिजनेसमैन के प्रोफाइल पर मैसेज करने लगी. दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई. फिर दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए. इस बीच लड़की ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया. उसने उसे अपनी फोटो भेजी. फोटो में बिजनेसमैन को रिचा पसंद आ गई. अब चैट पर दोनों के बीच काफी बातें होने लगीं. बातों-बातों में रिचा ने जान लिया कि जिससे वह बात कर रही है वो एक बड़ा आदमी है. रिचा ने भी खुद को बड़ा बताया. उसने कहा वह ट्रेडिंग कर लाखों रुपये रोज के कमाती है.

रिचा कारोबारी को ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित करने लगी. वह कहने लगी कि आप मेरे साथ ट्रेडिंग करेंगे तो ही मैं शादी करूंगी. रिचा कारोबारी को बड़े-बड़े सपने दिखाने लगी. बोली ट्रेडिंग से वह तीन महीने के भीतर एक करोड़ रुपये कमा लेगा. रिचा ने उसके व्हाट्सएप पर एक वेबसाइट का लिंक भेजा. जिस पर उसने आईडी बनवाई. आईडी के जरिये पहली बार 25 हजार रुपये की पहली ट्रेड कराई. इससे कारोबारी को 17 डॉलर का मुनाफा हुआ.