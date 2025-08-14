कोरबा: संतान की दीर्घायु और नि:संतान महिलाओं ने संतान प्राप्ति के लिए गुरुवार को हलषष्ठी (Hal Shashti festival) का व्रत रखा. जिसे ललही और कर्मछत्वक नाम से भी जाना जाता है. महिलाएं एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देती हैं. गुरुवार को सुबह तैयार होकर दोपहर में पूजा अर्चना की गई, महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं. खासतौर पर इस पर्व में ऐसे किसी भी खाद्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता. जिसे उगाने या पैदा करने के लिए हल का इस्तेमाल किया गया हो.
हलषष्ठी पर विशेष पूजा: इस विशेष पूजा में ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे उगाने में हल का उपयोग न किया गया हो. इसी तरह दूध, दही और घी भी गाय की जगह भैंस का इस्तेमाल किया जाता है. जिले के अलग-अलग क्षेत्र में हजारों की तादाद में महिलाओं ने इस पर्व को मनाया. शहर के कोसाबड़ी से लेकर सुभाष ब्लॉक, बालको, दर्री, जमनीपाली सहित अनेक स्थानों पर महिलाओं ने एकत्र होकर पूजा अर्चना की.
जानिए कैसे की गई हलषष्ठी की पूजा ?: ललही, कमरछठ षष्ठी या हलषष्ठी व्रत 14 अगस्त को आस्था के साथ मनाया गया. माताएं व्रत रहकर संतान के दीर्घायु की कामना व पूजा-अर्चना करती हैं. संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है. इसे भगवान बलराम, गणेश और गौरी और षष्ठी देवी को अर्पित किया जाता है.
शिव परिवार को समर्पित है पर्व: विशेषतौर पर स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती है. यह व्रत भगवान गणेश, बलराम और गौरी को अर्थात भगवान शंकर के परिवार को समर्पित होता है. इसमें महिलाएं षष्ठी मैया की पूजा करती हैं. इस दिन जुते हुए खेत में पैदा अन्न और सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, पूजा के बाद तिन्नी का चावल, भैंस की दही, दूध, घी और साग का प्रयोग होता है.
द्वापर युग से चली आ रही परंपरा : हलषष्ठी की पूजा को लेकर पंडित राजू तिवारी ने बताया कि यह द्वापर युग की बात है जब भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर एक साथ बैठे थे. तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने पूछा की संतान की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखा जाना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण ने संतान की समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए हलषष्ठी पर्व की बात युधिष्ठिर को बताई थी.
इसमें भैंस का दूध लगता है. महुआ का पत्ता और 6 प्रकार की भाजी लगते हैं. काम सिंदूर जो शिवजी का होता है. इसी काम सिंदूर को बाएं हाथ से भगवान पर अर्पित करते हैं. अर्पित करने के बाद इस काम से सिंदूर का उपयोग व्रतियों करती हैं. भगवान कृष्ण ने पांच कहानियां बताई हैं. जिसमें व्रत का विधि विधान है. इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र दीर्घायु होते हैं- राजू तिवारी, पुजारी
यह भादो मास के छठवीं तिथि को मनाया जाता है. आज षष्ठी है. इसके कारण ही आज हम यह पर्व को मना रहे हैं. इसमें 6 प्रकार की भाजी लगती है. नावज मिट्टी के खिलौने आदि की जरूरत पड़ती है. इससे विशेष पूजा अर्चना की जाती है. यह पर्व संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है. इसलिए महिलाएं इसमें निर्जला व्रत रखती हैं- रेखा जलतारे, व्रती
व्रती महिलाओं ने हलषष्ठी व्रत की दी जानकारी: इस व्रत को करने वाली मथुरा देवी साहू ने बताया कि यह व्रत और पर्व खासतौर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मनाया जाता है. यहां के रीति रिवाज में इस पर्व की अधिक मान्यता है. हम भी कई वर्षों से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं. इसमें गाय के बजाए भैंस के दूध, दही और घी का इस्तेमाल होता है. सभी महिला एकत्र होकर सुबह से ही तैयारी में लग जाती हैं. पूजा करने के बाद पसर चावल( जो हल से जुता हुआ नहीं) को ग्रहण करके ही व्रत को समाप्त किया जाता है. इस व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी खाद्य सामग्री ऐसी नहीं होती जिसे उगाने में हल का उपयोग किया गया हो.