लखनऊ: हज 2026 के लिए चयनित यात्रियों को अब अपने मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों से ही बनवाना होगा. इस संबंध में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से भी जारी सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रूव मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट को हर हज यात्री के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रमाणपत्र सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा सत्यापित कर 25 अगस्त तक हज कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा.

उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों (सीएमओ) को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं. जिसमें सचिव ने सभी सीएमओ से अनुरोध किया है कि वे अपने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दें, ताकि हज यात्रियों को यह सुविधा जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) आदि पर आसानी से उपलब्ध हो सके.

यूपी हज समिति की ओर से जारी पत्र (photo credit ETV Bharat)

एसपी तिवारी ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को मेडिकल एवं फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही तिवारी ने यह भी कहा कि 25 अगस्त को हज यात्री को सभी जरूरी कागजात हज कार्यालय में जमा करना है जिसमें पासपोर्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन. वहीं 20 अगस्त को पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है.

हज यात्री शेख इस्लाम ने बताया कि हज कमिटी के लेटर जारी होने से पहले लखनऊ के सिविल अस्पताल में कई हज यात्री मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए थे लेकिन उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा. डॉक्टर उनसे कह रहे थे कि अभी तक कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है इसलिए हम आधिकारिक रूप से इस काम के लिए अधिकृत नहीं हैं. उन्होंने बताया कि हज कमेटी के लेटर जारी होने के बाद अब आसानी से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जा रहा है.

