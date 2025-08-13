ETV Bharat / state

हज यात्रा 2026: राजस्थान से हज यात्रा के लिए 4772 हज यात्रियों का चयन - HAJ LOTTERY 2026

मुंबई स्थित सेंट्रल हज कमेटी की ओर से निकाली बुधवार को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई.

Haj Lottery 2026
हज यात्रा 2026 (ETV Bharat File Photo)
जयपुर: हज यात्रा 2026 के लिए बुधवार को राजस्थान के हज यात्रियों का कुर्रा (लॉटरी) निकाली गई. मुंबई स्थित सेंट्रल हज कमेटी ने राजस्थान के हज यात्रियों के कोटे की ऑनलाइन लॉटरी निकाली. राजस्थान से इस बार 4772 हज यात्रियों को हज पर जाने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन लॉटरी के दौरान राजस्थान हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान सहित कई अन्य अधिकारी वर्चुअल ही जुड़े थे.

अबू सुफियान ने बताया कि चयनित हज आवेदकों को अब 1 लाख 52 हजार 300 रुपए पहली किश्त के रूप में 20 अगस्त तक जमा करने होंगे. उन्होंने बताया कि चयनित हज यात्री को पहली किश्त के भुगतान के रसीद के साथ ही भरा हुआ हज आवेदन पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड और बैंक पास बुक की छाया प्रति और पेमेंट स्लिप, राजस्थान हज कमेटी के कर्बला स्थित कार्यालय में जमा करनी होगी.

4172 सामान्य श्रेणी के हज यात्री: हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी अबू सुफियान ने बताया कि लॉटरी के जरिए जिन 4772 हजार यात्रियों का चयन किया गया है. उनमें से 4172 सामान्य श्रेणी के हज यात्री हैं. 590 हज यात्री वे हैं जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आरक्षित श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा 10 महिला हज यात्री ऐसी हैं, जो बिना मेहरम (बिना पति या परिजन) हज पर जाएंगी.

4772 आवेदन सही पाए गए, सभी को मिला मौका: राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य और मुख्य हज प्रशिक्षक हाजी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी की ओर से आज ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई थी. जिसमें बाड़मेर के अंबु खान का लॉटरी में पहला नंबर निकाला है. उन्होंने बताया राजस्थान से हज यात्रा के लिए इस बार हज कमेटी को 5106 आवेदन मिले थे, जिनमें से 334 हज आवेदकों के आवेदन दस्तावेजों की कमी के चलते निरस्त कर दिए गए थे और 4772 आवेदन सही पाए गए थे. राजस्थान के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार सभी 4772 आवेदन की ही संपूर्ण लॉटरी निकाल दी गई, जिसमें सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा.

