शादी के लिए मैरिज हॉल बुक करने का झंझट खत्म, 25 हजार में बुक कर सकते हैं हज हाउस - HAJ HOUSE FOR MARRIAGE IN GHAZIABAD

गाजियाबाद में हज हाउस को शादी समेत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 25 हजार रुपए प्रतिदिन पर किराए पर दिया जाता है.

गाजियाबाद हज हाउस
Published : August 24, 2025 at 7:50 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बना हज हाउस मौजूदा समय में बदहाली से गुजर रहा है. इमारत की हालात बदतर हो चुकी है. मौजूदा समय में हज हाउस के परिसर में बने ग्राउंड का इस्तेमाल शादियों के लिए किराए पर दिए जाने के लिए किया जाता है. जिससे प्राप्त रकम को हज कमेटी के खाते में जमा कराया जाता है. हज यात्रा के लिए हज हाउस की जरूरत केवल दो महीने के लिए पड़ती है. ऐसे में साल के बचे हुए दस महीने हज हाउस को विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है. मौजूदा समय में प्रयास किया जा रहा है कि हज हाउस की इमारत को ठीक कराया जा सके, जिससे कि अंदर के हिस्से को भी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किराए पर दिया जा सके.

25 हजार में बुक कर सकते हैं हज हाउस: गाजियाबाद के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में बने हज हाउस को शादी समेत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 25 हज़ार रूपये प्रतिदिन पर किराए पर दिया जाता है. विभाग का मानना है कि 25 हजार रुपए काफी कम धनराशि है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मैरिज हॉल और रिजॉर्ट एक दिन के कार्यक्रम के लाखों रुपए लेते हैं. मौजूदा समय में हज हाउस की हालत खराब हो चुकी है. विभाग का प्रयास है कि हज हाउस की हालत को सुधारा जाए, जिससे हज यात्रा के दौरान हाजी हज हाउस का प्रयोग कर सके और बाकी दिनों में हज हाउस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जा सके, जिससे आय की प्राप्ति हो सके.

साहित्य एन सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (ETV Bharat)

हज हाउस का दौरा और निरीक्षण:

"महीने में हज हाउस में 5 से 10 शादियां होती हैं. ऐसे में शादियों की बुकिंग से प्राप्त धनराशि से हज हाउस की मेंटेनेंस करना संभव नहीं है. हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि हज हाउस की हालात को ठीक कर इसे विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लिया जा सकता है. मौजूदा समय में हज हाउस के केवल ग्राउंड को ही शादियों के लिए किराए पर दिया जाता है. यदि अंदर का हिस्सा ठीक होगा तो उसे भी किराए पर देना संभव होगा, जिससे हज हाउस की आमदनी बढ़ेगी और मेंटेनेंस का खर्च निकल सकेगा." -साहित्य एन सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी-

बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बना मानसरोवर भवन का प्रयोग मानसरोवर यात्रियों द्वारा किया जाता है. पर्यटन विभाग द्वारा मानसरोवर भवन की देखरेख की जाती है. मानसरोवर यात्रा समाप्त हो जाने के बाद सामान्य दिनों में भी इस भवन को प्रयोग में ले जाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिससे मानसरोवर यात्रा की समाप्ति के बाद मानसरोवर भवन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए किया जा सके.

