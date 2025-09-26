ETV Bharat / state

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी मामला; किसी ने शादी के पैसे तो किसी ने लोन लेकर किया था निवेश..., SP बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

संभल में SP ने पीड़ितों से की मुलाकात ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : September 26, 2025 at 7:19 PM IST

संभल : हेयर स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटी जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार को रायसत्ती थाने पर पहुंचे पीड़ितों ने एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से मुलाकात की. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तीन महीने पहले एक एप्लीकेशन के जरिए इस पूरे खेल की भनक लगी थी. जांच में पुख्ता सबूत मिलने के बाद जावेद हबीब, उसके बेटे और सैफुल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि 16 लोगों के साथ फ्राॅड की बात प्रकाश में आई है. पीड़ितों व एसपी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि पीड़ितों से मिलने के बाद पता चला कि प्रत्येक पीड़ित से इन्होंने 5 से 6 लाख रुपये ऐंठे हैं. इनसे कैश में पैसा लिया गया है. बाद इन्हें बताया गया कि उनका पैसा बिटकॉइन में निवेश किया जा रहा है, जिस पर उन्हें हर साल 50% से 75% तक रिटर्न मिलेगा, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा नहीं लौटाया गया.