हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी मामला; किसी ने शादी के पैसे तो किसी ने लोन लेकर किया था निवेश..., SP बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जावेद हबीब के पते पर टीम भेजी जाएगी.

संभल में SP ने पीड़ितों से की मुलाकात
संभल में SP ने पीड़ितों से की मुलाकात (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:19 PM IST

संभल : हेयर स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटी जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार को रायसत्ती थाने पर पहुंचे पीड़ितों ने एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से मुलाकात की.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तीन महीने पहले एक एप्लीकेशन के जरिए इस पूरे खेल की भनक लगी थी. जांच में पुख्ता सबूत मिलने के बाद जावेद हबीब, उसके बेटे और सैफुल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि 16 लोगों के साथ फ्राॅड की बात प्रकाश में आई है.

पीड़ितों व एसपी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पीड़ितों से मिलने के बाद पता चला कि प्रत्येक पीड़ित से इन्होंने 5 से 6 लाख रुपये ऐंठे हैं. इनसे कैश में पैसा लिया गया है. बाद इन्हें बताया गया कि उनका पैसा बिटकॉइन में निवेश किया जा रहा है, जिस पर उन्हें हर साल 50% से 75% तक रिटर्न मिलेगा, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी एक पैसा नहीं लौटाया गया.

पीड़िता अल्बिना का आरोप है कि ढाई साल पहले सैफुल ने जावेद हबीब के नाम पर उनसे 4.70 लाख रुपये लिए थे. इस दौरान एक सेमिनार भी कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि हर महीने 50 हजार रुपये का मुनाफा मिलेगा, लेकिन आज तक एक रुपया नहीं आया. उन्होंने कहा कि यह पैसा मेरी शादी का रखा हुआ था.

पीड़ित मोहम्मद रेहान का आरोप है कि उन्होंने बैंक से लोने लेकर 2.20 लाख रुपये सैफुल को दिए. सैफुल ने दावा किया था कि जावेद हबीब अपनी कंपनी बना रहे हैं, जिसमें निवेश करने से भारी मुनाफा होगा.

पीड़ित रेहान का आरोप है कि, करीब 150 लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया है और ठगी की रकम कम से कम 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है. पीड़ित रईस अहमद का आरोप है कि उन्हें जावेद हबीब जैसे बड़े नाम का भरोसा दिलाकर ठगा गया.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन विवेचना की जाएगी. यदि आरोपियों ने पैसा वापस नहीं लौटाया, तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी बताया कि जावेद हबीब के पते पर टीम भेजी जाएगी और उन्हें जल्द जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा.

