दिल्ली-NCR में H3N2 की दस्तक, इस उम्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित; विशेषज्ञ ने दी यह सलाह
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैकड़ों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं.
Published : September 17, 2025 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों H3N2 फ्लू का प्रकोप तेजी के साथ फैल रहा है. H3N2 फ्लू बच्चों, बुजुर्गों, अस्थमा के मरीजों और पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए खतरा पैदा कर सकता है. लोकल सर्किलस द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के 69 प्रतिशत घरों में एक या एक से ज्यादा लोगों में फ्लू के लक्षण देखे गए हैं.
क्या है H3N2 फ्लू: वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बीपी त्यागी के मुताबिक, H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा ए वायरस है. इस वायरस से ग्रसित मरीज में वायरल इंफेक्शन (संक्रमण) के तमाम लक्षण दिखाई देते हैं. H3N2 फ्लू से ग्रसित होने पर सर में दर्द, गले में खराश और इंफेक्शन, सूखी खांसी बुखार और शरीर में कमजोरी महसूस होती है. छोटे बच्चों, बुजुर्गों, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को यह वाइरस चपेट में लेता है. अस्पताल में बड़ी संख्या में H3N2 फ्लू से ग्रसित मरीज आ रहे हैं.
H3N2 वायरस के लक्षण?
- बुखार: H3N2 से ग्रसित होने पर लंबे समय तक बुखार नहीं टूटता है. कई बार बुखार 100 डिग्री फारेनहाइट के ऊपर हो जाता है.
- सूखी खांसी: बार-बार खांसना और खांसने के बावजूद भी बलगम का बाहर ना आना. सूखी खांसी H3N2 का लक्षण है.
- इन्फेक्शन: गले में खराश और इन्फेक्शन होना, निगलने में भारीपन महसूस होना.
- दर्द: शरीर में दर्द महसूस होना.
- थकावट और कमजोरी: लंबे समय तक शरीर में थकान का एहसास होना और थोड़ा बहुत कम करने के बाद कमजोरी महसूस होना.
- आंखों में जलन और बार-बार पानी निकलना.
रिकवरी में कितना समय लगता हैं ?
H3N2 से ग्रसित होने पर रिकवरी में कितना समय लगेगा यह किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है. आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति हफ्ते भर में रिकवर हो जाता है, जबकि ऐसे लोग जो कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन्हें ज्यादा समय लग सकता है. हालांकि, रिकवर होने के कुछ दिन बाद तक शरीर में कमजोरी का एहसास बना रहता है.
कितना खतरनाक है H3N2 वायरस ?
- बच्चे और बुजुर्ग: H3N2 फ्लू सबसे ज्यादा खतरनाक छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए है. बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. जिससे कि वह आसानी से इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं. यदि बच्चे और बुजुर्गों में बुखार या फिर H3N2 फ्लू के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.
- गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग: ऐसे लोग जो कि पहले से डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट आदि से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है, उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है जिससे कि इंफेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को मौजूदा समय में मास्क आदि का प्रयोग करना चाहिए और जो लोग बुखार से ग्रसित हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए.
- खुद से ना करें इलाज: H3n2 के लक्षण नजर आने पर घर पर खुद से इलाज करने से पूरी तरह से बचना चाहिए. खुद से ली गई दवाइयां कई बार खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि यदि समय पर इलाज नहीं मिला और इन्फेक्शन बढ़ गया तो इससे निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है.
