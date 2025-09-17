ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में H3N2 की दस्तक, इस उम्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित; विशेषज्ञ ने दी यह सलाह

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों H3N2 फ्लू का प्रकोप तेजी के साथ फैल रहा है. H3N2 फ्लू बच्चों, बुजुर्गों, अस्थमा के मरीजों और पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए खतरा पैदा कर सकता है. लोकल सर्किलस द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के 69 प्रतिशत घरों में एक या एक से ज्यादा लोगों में फ्लू के लक्षण देखे गए हैं.

क्या है H3N2 फ्लू: वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बीपी त्यागी के मुताबिक, H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा ए वायरस है. इस वायरस से ग्रसित मरीज में वायरल इंफेक्शन (संक्रमण) के तमाम लक्षण दिखाई देते हैं. H3N2 फ्लू से ग्रसित होने पर सर में दर्द, गले में खराश और इंफेक्शन, सूखी खांसी बुखार और शरीर में कमजोरी महसूस होती है. छोटे बच्चों, बुजुर्गों, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को यह वाइरस चपेट में लेता है. अस्पताल में बड़ी संख्या में H3N2 फ्लू से ग्रसित मरीज आ रहे हैं.

दिल्ली-NCR में H3N2 की दस्तक (ETV Bharat)

H3N2 वायरस के लक्षण?