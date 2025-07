ETV Bharat / state

चंदौली में जिम संचालक को बहाने से बुलाकर 5 गोलियां मारी, हत्यारोपी फरार - CHANDAULI NEWS

चंदौली में जिम संचालक की हत्या. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 22, 2025 at 8:45 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 10:28 AM IST 2 Min Read

चंदौलीः मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धरना गांव में सोमवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों ने जिम संचालक अरविंद यादव उर्फ बिंदु पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे समेत अलीनगर और मुगलसराय पुलिस संग क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से 315 बोर के खोखे के अलावा प्रतिबंधित बोर के खोखे और कारतूस बरामद किए है. घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है.





जानकारी के मुताबिक, मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के धरना गांव निवासी अरविंद यादव उर्फ़ बिंदू (45) गांव में जिम चलाता था. साथ ही प्लाटिंग का भी काम करता था. इसके अलावा पीडीडीयू नगर के परमार कटरा में उसकी कपडे की दुकान है. सोमवार की रात 11.30 बजे अरविंद गांव में स्थित जिम में कुछ काम करवा रहा था. इसी बीच चार बाइक से आठ बदमाश आए और अरविंद को नीचे बुलाया. अरविंद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लोग उसे जान से मारने आए है. अरविंद के नीचे आते ही बदमाशों ने उसे दबोचने की कोशिश की.



इस बीच बदमाशों ओर अरविंद के बीच हाथापाई हुईं, तभी बदमाशों ने चार से पांच गोलियां उस पर दाग दी. गोली अरविंद के सिर के अलावा गर्दन और पीठ पर भी गोली लगी. अरविंद लहूलुहान होकर मौके पर गिर गया. इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. जाते जाते बदमाशों ने उसकी थार गाड़ी पर भी पथराव और फायरिंग की.



घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. वही परिवार वाले उसे ट्रामा सेंटर ले गए. जहां उसकी मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, सीओ कृष्णमुरारी शर्मा समेत अलीनगर और मुगलसराय कोतवाली की पुलिस फोर्स और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है.



इस बाबत एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि मुगलसराय इलाके में अरविंद यादव नामक युवक को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है. वह जिम संचालक था और प्लॉटिंग का काम करता था. हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताई जा रही है. क्राइम ब्रांच समेत अन्य टीमों को एक्टिव कर दिया गया है. जल्द ही अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.



