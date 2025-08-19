ग्वालियर: चंबल अंचल में एक बार फिर रंगदारी को लेकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक को ना सिर्फ पीटा गया बल्कि उससे बदमाशों ने खुद के पैर छूने को मजबूर किया. इन बदमाशों ने बकायदा इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

5 युवकों पर रंगदारी में मारपीट का आरोप

चंबल में दबंगई लोगों के जहन से निकलने का नाम नहीं ले रही है. ग्वालियर में भी 5 बदमाशों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से मारा पीटा और अपशब्द कहे और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. ये घटना करीब 2 से 3 दिन पुरानी है और मामला कंपू थाना क्षेत्र के आमखो इलाके का है.

ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन के मुताबिक, "2 दिन पहले रात करीब 2 बजे पीड़ित अंशुल गुर्जर को कुछ बदमाश रंगदारी में साथ ले गए थे. इसके बाद पुरानी टशन में आमखो रोड पर इन 5 बदमाश वीर सिंह तोमर, विक्रम सिंह तोमर, देवराज परमार, मोंटी चौहान और अंकित तोमर ने उसके साथ मारपीट करते हुए रंगदारी दिखाई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया."

युवक से जबरन छुलवाए पैर फिर बेरहमी से पीटा (ETV Bharat)

वीडियो देखकर पुलिस ने पीड़ित से किया संपर्क

बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम देने के बाद पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी दी. जिससे वह इतना डर गया कि शिकायत करने पुलिस के पास तक नहीं गया. इधर सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट और रंगदारी का वह वीडियो पुलिस की जानकारी में भी आया. जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लेकर पीड़ित युवक का पता लगाया और एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी.

समाज के लोगों ने दर्ज कराया मामला

पुलिस की समझाइश के बावजूद युवक इतना डरा हुआ था कि, शिकायत करने की हिम्मत ना दिखा सका. आखिर में जब वायरल वीडियो सामाजिक स्तर पर उसके जानने वाले और समाज के लोगों के बीच पहुंचा तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे और पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

'बदमाशों पर दर्ज हैं कई मामले'

सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि, "पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों की तलाश में टीमों को लगाया गया है. जब इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की भी जांच की गई तो कुछ बदमाशों के ऊपर पूर्व में भी मामले दर्ज हैं. ऐसे में इन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है."