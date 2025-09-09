ETV Bharat / state

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ग्वालियर में रील के लिए पानी में लेट कर मरने का नाटक कर रहा था युवक, लोगों ने मृत समझ बुलाया पुलिस.

Gwalior Man Pretends Dead
मरने का नाटक कर रील शूट कर रहा था युवक, पुलिस ने दी समझाइश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: आज के युवाओं में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का ऐसा ट्रेंड चला है कि वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. ग्वालियर का एक युवक तो आधे घंटे तक बाढ़ के पानी में लाश बनकर तैरता रहा है. लोगों ने बॉडी को पानी में तैरते देख पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो दंग रह गई. पानी में तैर रही मृत अवस्था में पड़ी बॉडी हिलने-डुलने लगी. जिसे देख मौके पर मौजूद सभी हैरान रह गए.

बांध में युवक की लाश देख घबराए लोग

असल में ग्वालियर के वीरपुर बांध की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. घरों में पानी भरा हुआ है. खेत खलियान सड़कें सब पानी में डूबी हुई हैं. लोगों को खासा नुकसान भी हुआ है. इस बीच स्थानीय लोग उस समय सकते में आ गये जब वीरपुर बांध में एक युवक की लाश को तैरते देखा. देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

शव निकालने पहुंची पुलिस तो खड़ा हो गया युवक (ETV Bharat)

शव निकालने पहुंची पुलिस तो खड़ा हो गया युवक

पुलिस के पहुंचने से पहले ही बांध किनारे आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. लोग युवक की पहचान करने का भी प्रयास कर रहे थे. इस बीच कुछ लोगों ने गिरवाई थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव को बाहर निकालने के लिए पानी में उतरने लगी. इसी बीच अचानक लाश उठ खड़ी हुई. ये देखते ही मौके पर मौजूद भीड़ में डर के मारे अफरा तफरी मच गई.

Veerpur Dam body floated like Dead
रील के लिए पानी में लेटकर मरने का नाटक कर रहा युवक (ETV Bharat)

युवक पानी में शूट कर रहा था रील

हालांकि पुलिस ने संयम रखा और युवक को पकड़ कर पूछा तो पता चला कि वह सोशल मीडिया के लिए रील शूट कर रहा था. उसने कैमरा सेट कर रखा था और आधे घंटे से उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी. पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस युवक को अपने साथ गिरवाई थाने ले गई.

युवक को समझाइश देकर छोड़ा

ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन के मुताबिक "युवक ग्वालियर के आरोन गांव का रहने वाला है. जिसका नाम टिक्कू सिंह है. हालांकि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस से युवक ने माफी मांगी तो उसे काउंसलिंग देकर छोड़ दिया गया. साथ ही उसे हिदायत दी गई है कि आगे से इस तरह की हरकत न करे, जिससे दूसरों को परेशानी हो."

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL MEDIA REEL CRAZEVEERPUR DAM BODY FLOATED LIKE DEADYOUNG MAN FLOATED LIKE DEAD BODYGWALIOR FLOATING LIKE DEAD FOR REELGWALIOR MAN PRETENDS DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

आगे मेडिकल स्टोर, पीछे चल रहा था अवैध धंधा, सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई

सिंगरौली रेलवे स्टेशन में महिला से दुष्कर्म, पार्किंग कर्मी जबरन घुसा था शौचालय में

शाम होते ही आसमान में मंडराने लगते हैं ड्रोन, एमपी-यूपी बॉर्डर पर लोगों में दहशत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.