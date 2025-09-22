ETV Bharat / state

पत्नी की जगह मीटिंग में आए पार्षद पतियों को फटकार, लेडी कलेक्टर ने कुर्सी से उठा पीछे बैठाया

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 7:31 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 7:39 PM IST 3 Min Read

ग्वालियर: नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. 9 दिन चलने वाले इस पर्व को नारी शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है. ग्वालियर में नवरात्रि के पहले दिन ऐसा वाकया हुआ जो मिसाल बन गया. ग्वालियर कलेक्टर ने पार्षद पतियों की ऐसी क्लास लगाई की सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई. उन्होंने अपनी पत्नियों की जगह मीटिंग अटेंड करने आए पार्षद पतियों को फटकार लगा दी. इस तरह कलेक्टर ने महिलाओं को कमजोर समझने वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने नारी शक्ति की अनदेखी पर नाराजगी जताई. क्या है पूरा मामला ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट वार्ड पार्षदों की एक बैठक बुलाई थी. ये बैठक शहर की समस्याओं को लेकर थी. कई वार्डों में महिला पार्षद हैं. ऐसे में 4 महिला पार्षदों की जगह उनके पति बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कलेक्टर जब मीटिंग हॉल में आईं तो महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों को बैठा देख दंग रह गई. उनको बहुत गुस्सा आया. उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और तुरंत चारों को आगे की सीट छोड़कर पीछे दर्शक दीर्घा में बैठने को कह दिया. फिर क्या था वे सभी अपना सा मुंह लेकर पीछे चले गए. कलेक्टर ने पार्षद पतियों को मीटिंग में पीछे बैठाया (ETV Bharat) 'लोकतंत्र का न बनाएं मजाक'

