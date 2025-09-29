ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सिंदूर खेला, कैसे शुरु हुई दुर्गा पूजा की परंपरा, जलते अंगारों की धूप खप्पर आरती

भारत अपनी परंपरा, संस्कृति और सद्भावना के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि अपने धर्म के साथ लोग अन्य धर्मों को भी उतना ही महत्व और सत्कार देते हैं. इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रविवार को देखने को मिला. ग्वालियर के रामलला मंदिर में करीब 50 महिलाएं एकत्रित हुई और बंगाल के दुर्गा महोत्सव की तरह ग्वालियर में भी सिंदूर खेलने की परंपरा निभाई. विवाहित महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया. इसके बाद एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके अखंड सौभाग्य की कामना की.

ग्वालियर: बंगाल की नवरात्र पूजा और सिंदूर खेला पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है. यही परंपरा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली. ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के उन शहर में सिंदूर खेला उत्सव मनाया जाता है, जहां बंगाली समाज के लोग रहते हैं. रविवार को ग्वालियर के गांधीनगर स्थित रामलला मंदिर में बंगाली परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला. बंगाली समाज की महिलाएं सज-धजकर कालीबाड़ी पहुंची, जहां बड़े ही उत्साह के साथ सिंदूर खेल का आयोजन कर काली माता की पूजा अर्चना की. ग्वालियर में पिछले 5 से सिंदूर खेला की परंपरा जारी है.

मिट्टी के दीपक से अनोखी आरती

इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और माँ काली से अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार के लिए खुशियों की कामना की. बंगाल की तरह ही ग्वालियर में आयोजित इस सुंदर आयोजन में महिलाओं ने हाथ में मिट्टी के बड़े बड़े दीपक में आरती भरकर नृत्य किया जैसा कि बंगाल में होता है. सुहागन महिलाएं मूर्ति पूजा के बाद खप्पर धूप आरती खास अंदाज में करते नजर आती हैं.

सिंदूर खेला को लेकर विशेष है मान्यता

सिंदूर खेला पश्चिम बंगाल में नवरात्र के दौरान मनाया जाता है. बंगाली समाज की महिलाएं मिलकर इसका भव्य स्तर पर आयोजन करती है. मान्यता है कि नवरात्र में माता सखियों के साथ अपने मायके में आकर उत्सव का आनंद लेती हैं. नवरात्रि के अंतिम दिन माता की विदाई की जाती है. इस अवसर पर बंगाल की महिलाएं माता के साथ सिंदूर खेलती हैं. चूंकि आज बंगाल के लोग हर जगह हैं तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी के चलते ग्वालियर में भी हर साल ‘सिंदूर खेला’ का आयोजन किया जाता है.

संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास

ग्वालियर में सिंदूर खेला का आयोजन करने वाली प्रस्तावना गुप्ता ने बताया कि "भले ही यह संस्कृति बंगाल की है, लेकिन आज हर समाज के लोग हर प्रदेश में रह रहे हैं. उनके ग्रुप में अन्य समाज की तरह कुछ लोग बंगाली समाज से हैं. इसलिए सभी मिलकर सिंदूर खेला के रूप में माता को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं."

माता के लिए नृत्य साधना का अनोखा उत्सव

प्रस्तावना गुप्ता के अनुसार "सिंदूर खेला के दौरान पहले माता का श्रृंगार किया जाता है. उसके बाद माता को सिंदूर लगाया जाता है फिर माता की आरती उतारी जाती है. माता को भोग आदि अर्पित कर सिंदूर खेला शुरू होता है. इस उत्सव की आरती भी अपने आप में अनूठे ढंग से की जाती है. बड़े बड़े दीपकों में ज्योत प्रज्वलित कर माता की आरती उतारी जाती है. इस दौरान महिलाएं ढोल नगाड़ों पर आरती के साथ नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में माता को अपनी साधना करती हैं. इस बीच माता को लगाया गया सिंदूर मौजूद महिलाएं एक दूसरे को भी लगाती हैं."