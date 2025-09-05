ETV Bharat / state

असल में घटना ग्वालियर के किलगाते थाना क्षेत्र की है. जहां रहने वाले शिवम वंशकार मूल रूप से टीकमगढ़ का रहने वाला है. वह ग्वालियर में रहकर प्राइवेट जॉब करता है. उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती है, लेकिन अब शिवम को अपनी पत्नी से जान का खतरा महसूस हो रहा है. जिसको लेकर उसने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है.

ग्वालियर: एक पति को अपनी पत्नी से नया मोबाइल फोन दिलाने की मनाही महंगी पड़ गई. पत्नी ने न सिर्फ पति की जमकर कुटाई की, बल्कि उसे छत से धक्का दे दिया. इस घटना में गंभीर घायल हुए पीड़ित पत्नी ने पुलिस से मदद की गुहार लगायी है.

मोबाइल न दिलाने को लेकर बढ़ा विवाद

कुछ समय पहले शिवम ने अपनी पत्नी को नया मोबाइल दिलाने का वादा किया था, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते वह ऐसा नहीं कर सका. बावजूद इसके उसकी पत्नी लगातार उससे नया मोबाइल दिलाने की जिद पर अड़ी रही. इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा भी होने लगा, लेकिन बात शांत होने की जगह बुधवार रात यह विवाद इतना बढ़ गया. शिवम की पत्नी ने पहले उससे जमकर मारपीट और गाली गलौज की. आखिर में छत पर ले जाकर शिवम को धक्का दे दिया.

पुलिस ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पत्नी से डरा युवक पहुंचा पुलिस के पास

अचानक इस तरह ऊंचाई से गिरने से शिवम वंशकार गंभीर घायल हो गया. उसके पैर में भी फ्रैक्चर हो गया. इस घटना के बाद फरियादी युवक पुलिस के पास पहुंचा और मामले की शिकायत करते हुए पत्नी पर आरोप भी लगाया कि वह उसे जान से मारना चाहती है.

पीड़ित पति की शिकायत पर मामला दर्ज

पीड़ित की शिकायत पर यहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सीएसपी रॉबिन जैन का कहना है, "ठाकुर मोहल्ला में रहने वाले वंशकार परिवार में पति पत्नी के झगड़े के बाद शिवम वंशकार ने घायल अवस्था में ही पुलिस के पास पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में मर्ग कायम कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."