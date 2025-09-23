ETV Bharat / state

नवरात्रि में वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनें फुल, नहीं मिल रहा रिजर्वेशन, मौजूद है ये विकल्प

ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में रहने वाले भूपेंद्र सिंह माता के बड़े भक्त हैं. वे पिछले 8 वर्षों से हर साल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए ये आसान नहीं दिख रहा है. क्योंकि वैष्णो देवी कटरा जाने वाली ट्रेन में सभी कोच कैटेगरी रिजर्वेशन 'रिग्रेट' (Regret) हैं. यानी रिजर्वेशन उपलब्ध ही नहीं है.

ग्वालियर: हर साल जब नवरात्रि आती हैं, तो मां के दर्शन के लिए भक्त भारत के बड़े मंदिर और शक्तिपीठों में पहुंचते हैं. प्रतिवर्ष नवरात्रि में मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैष्णो देवी जाते हैं. इस साल तो त्योहार शुरू होते ही ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं. यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा. ऐसे में माता के भक्तों को निराश होना पड़ रहा है.

नवरात्रि में मां के दर्शन की ललक

भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि "वे 2017 से वैष्णो देवी जा रहे हैं. उन्होंने संकल्प लिया था कि वे लगातार 9 साल शारदीय नवरात्रि में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे. 8 साल पूरे हो चुके हैं, ये संकल्प का आखिरी साल है. लेकिन इस बार डेढ़ महीने पहले से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है. नवरात्रि शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं. हालांकि, कुछ भी हो भले किराए की गाड़ी से जाना पड़े, लेकिन जाएंगे जरूर."

डेढ़ महीने पहले से ट्रेन में नहीं मिल रहा रिजर्वेशन (ETV Bharat)

कई ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं, वेटिंग भी ज्यादा

भूपेंद्र अकेले नहीं हैं, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे भक्त हैं, जो प्रतिवर्ष माता के दर्शन करने वैष्णो देवी पहुंचते हैं. उन्हें इस बार कोई विकल्प नहीं मिल रहा है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन से जम्मू और वैष्णो देवी जाने के लिए 9 ट्रेनों की सुविधा है, जिनमे मंगला एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, पंजाब मेल, पठानकोट एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से यात्री आवागमन करते हैं. लेकिन इस बार इन ट्रेनों में रिजर्वेशन उपलब्ध ही नहीं हैं.

तत्काल कोटा में मिल सकता है रिजर्वेशन

इन हालातों को लेकर झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह का कहना है कि "त्योहार के सीजन में अपने गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. जिसकी वजह से यात्री महीनों पहले ही रिजर्वेशन करा लेते हैं. हालांकि अब भी लोगों के लिए तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं. जिनसे लोग रिजर्वेशन लेकर यात्रा कर सकते हैं."

टूर एंड ट्रेवल्स का सहारा ले रहे यात्री

ट्रेनों में रिजर्वेशन ना होने से कई भक्त टूर एजेंट्स का भी रुख कर रहे हैं. ग्वालियर में टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी संचालन करने वाले प्रतीक गोस्वामी का कहना है कि "नवरात्रि के समय ग्वालियर से हजारों लोग वैष्णो देवी जाते हैं. ज्यादातर अष्टमी के दिन या नवमी के दिन पहुंचना चाहते हैं. इस बार रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग एजेंट लॉगिन के जरिए तत्काल में बुकिंग का प्रयास कर रहे हैं."

यात्रा के ये विकल्प ले सकते हैं यात्री

प्रतीक ने यह भी बताया कि "अगर फैमिली ना हो तो बैचलर्स या सिंगल आदमी ग्वालियर से दिल्ली और फिर बस से दिल्ली से जम्मू और कटरा तक जा सकते हैं. क्योंकि दिल्ली से कटरा के लिए हर घंटे बस चलती है. इसके अलावा जो लोग सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं वे प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी कटरा तक पहुंच सकते हैं."