ETV Bharat / state

जंगल में हिंसा, वन अमले कर डंडों और पत्थरों से हमला, आदिवासियों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा - tribals attack on forest staff

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2024, 6:24 AM IST | Updated : May 22, 2024, 6:34 AM IST

वन अमले कर डंडों और पत्थरों से हमला ( Etv Bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 6:34 AM IST