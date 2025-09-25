ETV Bharat / state

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

अपने बदहाली पर आंसू बहा रही ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी. ले चुकी है नाले का रूप, विकास के नाम पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च.

SWARNAREKHA RIVER CONDITION
ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 8:50 PM IST

ग्वालियर: जिस नदी को ग्वालियर में लंदन की थेम्स की तर्ज पर विकसित हो कर शहर की खूबसूरती बढ़ानी थी, वह आज नाले में तब्दील है. शहर के बीचो बीच से गुजरी वह नदी जो कभी सिंधिया राजघराने के पिकनिक स्पॉट की खूबसूरती बढ़ाती थी, वह आज गंदगी और दुर्गंध का पर्याय बन चुकी है. इस नदी को सिंधिया राजवंश के महाराजा ने स्वर्ण रेखा नाम दिया था, लेकिन विकास के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी ग्वालियर की ये लाइफ लाइन अब दम तोड़ रही है. आईए जानते हैं जीवन रेखा से मिटती ग्वालियर की 'स्वर्ण रेखा' की कहानी.

सिंधिया राजवंश के पिकनिक स्पॉट से गुजरती थी स्वर्णरेखा

स्वर्ण रेखा यानी सोने की लकीर. आज ये लकीर मिटने की कगार पर पहुंच गई है. ग्वालियर शहर की जीवन रेखा रही स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर आज किसी को भी अफसोस करा सकती है, लेकिन इसकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी. एक समय था जब यह नदी साफ पानी से भरी थी.

सिंधिया महल से लेकर सिंधिया राजवंश के पिकनिक स्पॉट और गेस्ट हाउस से गुजरती थी. सिंधिया रियासत में मेहमानों को जल विहार या कहें इटालियन गार्डन में रुकवाया जाता था. उसके ठीक पास बने बारादरी में नदी के किनारे उनके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित होते थे. उस दौर में इसी नदी का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे.

सिंधिया राजवंश के पिकनिक स्पॉट से गुजरती थी स्वर्णरेखा (ETV Bharat)

पहाड़ियों से निकली नदी का पहले नाम था विशावर्त

इतिहास के जानकार लाल बहादुर सिंह सोमवंशी बताते हैं कि "इतिहास में स्वर्ण रेखा विशावर्त नाम से जानी जाती थी. ये नदी ग्वालियर के ही पास गिरगांव गांव की पहाड़ियों से निकलती है और ग्वालियर के बीचों बीच से होकर पिलौआ बांध में आसन नदी से मिल जाती है. पहाड़ियों से निकली यह नदी गर्मियों में सूख जाया करती थी, ऐसे में पानी की कमी न हो इसलिए नदी के रास्ते में कई तालाब भी बनाए गए थे."

GWALIOR SWARNREKHA RIVER
महाराजा सिंधिया ने दिया था स्वर्णरेखा नाम (ETV Bharat)

एक किवदंती ने बदला नाम

जब सिंधिया राजवंश का आधिपत्य ग्वालियर में हुआ, तब इस नदी का नाम परिवर्तित हुआ और इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है. देखा जाए तो असल में एक किवदंती है. कहा जाता है कि, सिंधिया राजवंश के महाराजा माधवराव सिंधिया द्वितीय के समय शिंदे की छावनी के पास ही विशावर्त नदी के किनारे घोड़ों के लिए घुड़साल और हाथियों के लिए एक स्थान हुआ करता था. एक बार महाराजा सिंधिया का एक हाथी नदी में उतर गया. कुछ समय में सभी ने गौर किया की हाथी जिस लोहे की जंजीर के साथ नदी में उतरा वह सोने में तब्दील हो गई थी.

सिंधिया महाराज ने दिया 'स्वर्णरेखा' नाम

इस घटना के बाद लोग कहने लगे कि नदी में पारस पत्थर है. जिसकी वजह से लोहा सोने में बदल गया. उस पत्थर को काफी खोजा भी गया, लेकिन वह नहीं मिला. यह बात महाराजा सिंधिया के कानों में भी पहुंची, लेकिन पारस पत्थर उन्हें भी नहीं मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने विशावर्त नदी का नाम बदलकर स्वर्णरेखा कर दिया. इस कहानी का उल्लेख इतिहासकार माता प्रसाद शुक्ला की किताब 'ग्वालियर के गली मोहल्ले' में मिलता है.

SWARNAREKHA RIVER CONDITION
सिंधिया राजवंश के पिकनिक स्पॉट से गुजरती थी स्वर्णरेखा (ETV Bharat)

विकास के नाम पर नाले में बदली नदी

ये तो हुई स्वर्ण रेखा के इतिहास की बात, लेकिन आज यह नदी जिस दशा में है, वह भी चिंताजनक है. वजह है इसकी जीर्णोद्धार योजना और फिर अनदेखी. असल में स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए शिवराज सरकार में पहल की गई थी. पहले तो मूल रूप से इस नदी को सीमेंटेड कर दिया गया. योजना थी कि इस नदी में बोटिंग शुरू की जाएगी, जिससे न सिर्फ यह पर्यटन का केंद्र बनेगी बल्कि इसमें हमेशा पानी बना रहेगा, लेकिन यह योजना कुछ ही समय में फेल हो गई. नदी का तल सीमेंट तो किया गया, लेकिन फिर कभी यह नदी के रूप में नहीं रह पाई.

SWARNAREKHA RIVER CONDITION
अब रोड के नाम पर पाटी जा रही है नदी (ETV Bharat)

40 साल पहले इसी स्वर्ण रेल्हा ने ग्वालियर में लाई थी बाढ़

स्वर्ण रेखा नदी पर अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा चुका है. लगातार नदी की हुई दुर्गति और अनदेखी के बाद इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. स्वर्ण रेखा नदी के मामले में पक्षकार और आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विश्वजीत रातोनिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि "ग्वालियर के मध्य से गुजरी स्वर्ण रेखा नदी अपने समय में इस क्षेत्र के लोगों के लिए जल के अधिकार को सुनिश्चित करती थी. यह इतनी विशाल थी कि 1984 में जब बाढ़ आयी, तब पूरा ग्वालियर शहर इस नदी के पानी की जद में था, लेकिन विकास के नाम पर यह नदी सिकुड़ती गई.

विकास के नाम पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च

यह नदी फंड का पर्याय बनती गई. पहली बार 1984 में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर उस समय 24 लाख रुपए आए थे. उसके बाद 2000 के दशक में भी इस नदी को लंदन की थेम्स नदी की तरह विकसित करने के नाम पर निरंतर अलग-अलग फेज में सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट ने पैसा नगर सरकार को दिया.

HOW SWARNREKHA BECAME SEWAGE
अपनी बदहाली पर रो रही स्वर्णरेखा नदी (ETV Bharat)

अब तक इस नदी पर विकास के नाम पर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इस नदी के पक्का किए जाने के बाद से ही इसमें नदी का पानी नहीं बहाया जा सका है. इतना पैसा खर्च होने के बाद भी स्वर्णरेखा आज तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाई.

HOW SWARNREKHA BECAME SEWAGE
ग्वालियर की पहाड़ियों स निकलती है ये नदी (ETV Bharat)

जनप्रतिनिधियों ने दिखाये सिर्फ सपने

स्वर्ण रेखा नदी के नाम पर न सिर्फ विकास के नाम पर पैसा की बर्बादी की गई बल्कि लोगों के इमोशन से भी खिलवाड़ किया गया. जनप्रतिनिधियों ने स्वर्ण रेखा को लेकर लोगों को सपने दिखाए, स्वर्णरेखा नदी पर विकास होगा, नदी के किनारों पर बड़े बड़े रेस्तरां खुलेंगे, पैदल चलने के फुटपाथ होगा, नदी में स्वच्छ पानी बहेगा, आसपास गार्डन होंगे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आते, बल्कि इसे नाले के रूप में तब्दील कर दिया गया.

SWARNAREKHA RIVER REVIVE WORK
विकास के नाम पर नाले में बदली नदी (ETV Bharat)

हाईकोर्ट भी ले चुका संज्ञान

एडवोकेट विश्वजीत रातोनिया कहते हैं कि "स्वर्ण रेखा को लेकर वे खुद आंदोलनरत रहे हैं. 2019 में उन्होंने इस माड़ी को लेकर उच्च न्यायालय में स्वर्ण रेखा के नाम पर घोटाले को लेकर एक पिटीशन भी दायर की थी. मांग की गई थी इस नदी को पूर्व की तरह कच्चा कर दिया. जिससे इस कहेतर का वाटर लेवल फिर ठीक हो, लेकिन आज तक इस मामले में सुनवाई चल रही है. न्यायालय भी काफी सख्त है.

इस मामले पर कई बार इसको लेकर कोर्ट द्वारा नगर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा चुकी है. बावजूद इसके ग्वालियर के ये अधिकारी न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं. न्यायालय के पूछने के बाद भी न तो आज तक इसके विकास, खर्च और अन्य पहलुओं पर जवाब मांगे गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इनका जवाब सही तरीके से नहीं दिया."

SWARNREKHA RIVER STORY
सिंधिया राजवंश के पिकनिक स्पॉट से गुजरती थी स्वर्णरेखा (ETV Bharat)

अब रोड के नाम पर पाटी जा रही है नदी

बात यहीं खत्म नहीं होती. विकास के नाम पर इस नदी के निशान मिटाने की एक कवायद एलिवेटेड रोड के नाम पर भी शुरू कर दी गई है. पहले नदी को पक्का किया गया था और अब एलिवेटेड रोड के नाम पर नदी को पाट दिया जा रहा है. ऐसे में ये सवाल सोचने वाला है कि पानी की कमी से जूझ रहे ग्वालियर को पहले रोड की जरूरत है या पीने के पानी की.

'नदी को भाजपा ने किया बर्बाद'

वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता आरपी सिंह का कहना है कि "ग्वालियर एक वेल प्लैंड सिटी है. हर पहलू का इसमें ध्यान रखा गया. पानी का जमीनी स्तर इसी नदी से पूरा होता था, लेकिन जब से भाजपा आई सबसे पूर्व सांसद अनूप मिश्रा ने इसका दोहन किया. इसे कंक्रीट से पक्का किया, नदी के बीच में सीवेज सिस्टम बनाया गया.

GWALIOR SWARNREKHA RIVER
पुनर्जीवित करने के नाम पर खर्च हो चुके 200 करोड़ रुपए (ETV Bharat)

खुद न्यायालय चाहता है की स्वर्ण रेखा अपने पुराने स्वरूप में लौटे, लेकिन भाजपा के नेता ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं. अब तो एलिवेटेड रोड भी नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है. जिसके लिए नदी के तल में और गहरे में जाकर कंक्रीट किया गया. आने वाले समय में न सिर्फ नदी का अस्तित्व खतरे में आएगा बल्कि एलिवेटेड रोड भी खतरों का पर्याय बनेगी."

