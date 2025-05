ETV Bharat / state

सीजफायर के बीच मध्य प्रदेश में BSF की वर्दी में मिला संदिग्ध, पूछताछ में खुला राज - SUSPICIOUS MAN FOUND IN BSF UNIFORM

प्रतीकात्मक फोटो ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 7:07 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 7:16 PM IST 2 Min Read

ग्वालियर : ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया हो लेकिन देश के सभी सेंसिटिव जिलों में लगातार संदिग्ध मूवमेंट और अनजान लोगों की चेकिंग की जा रही है. ग्वालियर में भी इसी को लेकर लगातार होटलों, सरायखानों और नए किराएदारों की जानकारी पुलिस पुलिस जुटाने में लगी है. इसी बीच ग्वालियर पुलिस के हाथ एक फर्जी बीएसएफ आरक्षक लगा है, जो लोगों से बीएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था. आरोपी के पास से मिली BSF की वर्दी दरअसल, ग्वालियर के बिलौआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो बीएसएफ की वर्दी में था. ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया, '' बिलौआ क्षेत्र में जानकारी मिली थी कि एक बाहरी व्यक्ति है जो कई दिनों से यहां किराए के मकान में रह रहा है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके पास बीएसएफ की वर्दी बरामद हुई है.''

