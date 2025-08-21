ग्वालियर: कहते हैं जब बच्चे पर मुसीबत आती है तो मां बाप दुनिया से लड़ जाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बीमार बेटी को उसके अपनी ही मां बाप ने तांत्रिक के आगे मौत के मुंह में झोंक दिया. दो हफ्ते से बुखार में तड़प रही 14 साल की बेटी का इलाज कराने की जगह उसे तंत्रमंत्र के हवाले कर दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी माता-पिता समेत तांत्रिक और एक पड़ोसी को हिरासत में लिया है .

दो हफ्तों से बीमार थी छात्रा

घटना इन्द्रगंज थाना क्षेत्र के ख़ल्लासीपुरा गांव की है. जहां 8वीं की छात्रा रौनक पाल करीब दो हफ्तों से बीमार थी उसे लगातार बुखार आ रहा था, फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो शरीर में किसी तरह की हलचल न होते देखकर घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

माता पिता ने भी दिया तांत्रिक का साथ (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार से ठीक पहले पहुंची पुलिस

अस्पताल से बच्ची का शव लेकर परिजन घर आए और उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी. मुक्तिधाम में उसके अंतिम संस्कार के लिए चिता लगा दी गई. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और चिता से शव उठवाकर देखा तो बच्ची के शरीर पर कई सारी चोटों के निशान थे. जिसके बाद तुरंत इन्द्रगढ़ थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने अपनी टीम के साथ बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इस दौरान भी मां लक्ष्मी और पिता राकेश ने इस बारे में कोई सही जानकारी पुलिस को नहीं दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकने वाला खुलासा

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराया और फिर शव परिजन को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया. हालांकि इस दौरान मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई. वहीं जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आयी तो हालात और भी चौंकाने वाले थे. डॉक्टरों के मुताबिक रौनक की मौत उसे पटकने से सिर में चोट लगने की वजह से हुई थी. इस रिपोर्ट ने पुलिस का शक गहरा दिया और माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पड़ोसी ने तांत्रिक से इलाज कराने की दी थी सलाह

जब कड़ाई से बच्ची के माता-पिता से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने उसकी मौत का खुलासा किया. जिसमें उन्होंने बताया कि, कई दिनों से रौनक बीमार थी और उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था. उनके पड़ोस में रहने वाले युवक राहुल कुशवाहा ने उन्हें सलाह दी कि, आकाश पाल नाम का तांत्रिक उसे तंत्र मंत्र से ठीक कर सकता है. जिस पर घरवालों ने आकाश पाल को घर बुला लिया.

इलाज के नाम पर मारा पीटा, गर्म चीज से भी दागा

तांत्रिक आकाश ने बच्ची को देखने के बाद उसके माता पिता से कहा कि यह बुखार नहीं बल्कि भूत का साया है, जिसे वह ठीक कर देगा. जिस पर राकेश और लक्ष्मी उसकी बातों में आ गये और तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी गई. उसने बच्ची के माता पिता और पड़ोसी राहुल को एक कमरे में बैठाया और तंत्र क्रिया दिखाते हुए मासूम छात्रा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया. उसके ढोंग में कमरे में मौजूद बच्ची के माता पिता और पड़ोसी ने भी उसका साथ दिया. भूत प्रेत के नाम पर पहले बच्ची को पीटा गया और बाद में उसके शरीर पर किसी गर्म चीज से दागा गया.

प्रताड़ना सह नहीं पायी बच्ची, तोड़ा दम

इलाज की बजाए तंत्र मंत्र के नाम पर सारी हदें तब पार हो गईं जब तांत्रिक आकाश पाल ने छात्रा के सिर को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया. उसे बेरहमी से मारा इस तरह की शारीरिक प्रताड़ना मासूम रौनक सहन न कर पाई और उसने दम तोड़ दिया. आरोपी माता पिता के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी राहुल और तांत्रिक आकाश को भी गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस बोली- इस तरह की घटनाओं से सबक लें लोग

मामले में CSP रॉबिन जैन का कहना है कि, ''ऐसे अंधविश्वास के चलते तांत्रिकों पर लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए. बीमारी के समय परेशान व्यक्ति को झूटी तंत्र मंत्र विद्याओं के झांसे में आने की बजाय डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए. फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.''