ग्वालियर: मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, बीते दिनों अपनी पत्नी से नाराज एक युवक कार लेकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था. ताजा मामला मंगलवार को सामने आया. जहां एक व्यक्ति ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर लोको पायलट की सीट पर बैठ गया.

ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ा अज्ञात व्यक्ति

दरअसल, मंगलवार को ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमू ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी हुई थी. इस दौरान ट्रेन का लोको पायलट किसी काम से इंजन के बाहर गया हुआ था. इसी बीच एक व्यक्ति अचानक इंजन में चढ़ गया और लोको पायलट की सीट पर बैठ गया.

लोको पायलट की सीट पर कब्जा

जब ट्रेन का ड्राइवर वापस पहुंचा तो उस अज्ञात व्यक्ति को खुद की सीट पर बैठा देखकर हैरान हो गया. जब ड्राइवर ने उसे बाहर जाने को कहा तो वह ट्रेन चलाने की जिद करने लगा. जिसके बाद घटना की जानकारी तुरंत स्टेशन मास्टर और RPF (रेलवे सुरक्षा बल) को दी गई.

कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता

मौके पर पहुचे आरपीएफ जवानों ने व्यक्ति को समझा बुझाकर शांत कराया और उसे ट्रेन से नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के बावजूद वह व्यक्ति ड्राइवर की सीट से नहीं उतरा. हालांकि कुछ देर के बाद दोबारा आरपीएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे इंजन से बाहर निकालने में सफल हुए. गनीमत रही कि उसने इस दौरान इंजन के किसी उपकरण से छेड़खानी नहीं की.

इस पूरे घटनाक्रम पर झांसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कुमार ने कहा, "ट्रेन में चढ़ने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है. क्योंकि पुलिस पूछताछ में भी वह स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है. फिर भी रेलवे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. ताकि उसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके. वहीं इंजन की जांच भी कर ली गई थी, जांच में सब कुछ सामान्य पाए जाने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है."