ETV Bharat / state

इश्क की गली विच नो एंट्री! कार की छत पर तलवार लहराता दूल्हा, बोनट पर नाचती दुल्हन - GWALIOR GROOM BRIDE REEL

ग्वालियर में दूल्हा दुल्हन का रील ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 5, 2025 at 6:23 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:41 PM IST 2 Min Read

ग्वालियर: सोशल मीडिया के जमाने में युवा रील्स के लिए इस कदर पागल हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया गया. मौका था शादी समारोह का और कलाकार खुद दूल्हा और दुल्हन थे. जो एक कार पर बैठकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रील बना रहे थे. अब उनका वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है. असल में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दुल्हन और दूल्हे का अजब गजब रील शूट कराने का मामला सामने आया है. यह नव दंपति के इस शूट को देख राहगीर भी हैरान रह गए. हर किसी की जुबान पर बस सिर्फ एक ही सवाल था कि वास्तव में ही अब लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, सिर्फ यातायात नियमों की ही नहीं समाज की भी किस तरह यह जोड़ा धज्जियां उड़ा रहा है.

Last Updated : May 5, 2025 at 6:41 PM IST