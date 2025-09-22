ETV Bharat / state

काली मां के गेटअप में फूहड़ डांस, ग्वालियर में रीलबाज युवती की हरकत पर बवाल

काली मां के गेटअप में फूहड़ डांस की रील वायरल ( Credit : Getty Image )

ग्वालियर : आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं. खासकर युवाओं व किशोरों द्वारा अपनी रील वायरल करने के लिए भांति-भांति के पैतरे अपनाए जाते हैं. कई बार ये सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ऐसा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. ऐसा ही मामला ग्वालियर से सामने आया है. ये रील सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया.

काली माता के गेटअप में किया डांस तो भड़के लोग

नवरात्र में भक्त माता रानी के वीडियो सोशल मीडिया पर भक्ति के गानों के साथ पोस्ट करते हैं. ऐसे में ग्वालियर की एक सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर की आईडी से 21 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया गया, इसमें वह काली माता के गेटअप में नज़र आ रही है. वह इसी गेटअप में फूहड़ गाने पर अश्लील डांस भी कर रही है. इस वीडियो को कुछ ही देर में 85 हज़ार से ज़्यादा लोग देख चुके थे.

संगठनों ने जतायी आपत्ति, शिकायत भी की

मां काली के वेश में डांस करती सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर की रील जब लोगों की नज़र में आई तो भड़क उठे. लोगों ने कहा कि ये तो सरासर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है. कुछ संगठनों ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत की. भारतीय किसान यूनियन अटल के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रयांशु चौहान का कहना है "यह वीडियो बनाने और इसे शेयर करने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए."