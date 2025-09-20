सिंधिया संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट ने दी 90 दिनों की मोहलत, 40 हजार करोड़ की संपत्ति पर किसका हक?
सिंधिया राजघराने के प्रॉपर्टी विवाद मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश. कहा-आपसी सहमति से चारों लोग सुलझाएं केस. कोर्ट में दें सहमति पत्र.
ग्वालियर: सिंधिया राज घराने में 2 दशक से चला आ रहा संपत्ति विवाद आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है. लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला दिया है. जिसके बाद ये विवाद आगामी 3 महीनों में सुलझ सकता है. पिछले कई सालों से यह मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है.
40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर अपना-अपना दावा
हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक सिंधिया राजवंश के सदस्य वर्षों से लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर अपना-अपना दावा करते आ रहे हैं. यहां तक कि मामला जिला कोर्ट से हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच तक पहुंचा और पिछले कई सालों से संपत्ति विवाद का यह मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं. समय समय पर सुनवाई तो हुई लेकिन दावेदारों के लिए अब तक कोई फैसला कोर्ट नहीं ले सका. अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने इस विवाद को खत्म करने के लिए अहम टिप्पणी की है.
पैतृक संपत्ति पर मांगा अपना हक, फिर कोर्ट पहुंचा विवाद
असल में 2 दशक पहले सिंधिया राजवंश के तत्कालीन महाराज माधव राव सिंधिया और उनकी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद माधवराव सिंधिया के खिलाफ उनकी तीनों बहनों ने सिंधिया राजवंश की पैतृक संपत्ति पर दावा किया. माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद 2010 में उनकी तीनों बहनों ने जिला कोर्ट में पैतृक संपत्ति में अपना हक मांगते हुए भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक परिवाद दायर किया था.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दायर किया था वाद पत्र
अपनी बुआओं द्वारा पैतृक सम्पत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर दायर परिवाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना दावा कोर्ट में पेश किया था. लंबे समय तक लंबित रहने के बाद 2017 में ये परिवाद ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचा लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाया. एक लंबे अरसे बाद भी इस प्रकरण में कोई अहम फैसला नहीं आया और सालों से यह दोनों मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहे.
कोर्ट ने कहा आपसी सहमति से सुलझाएं विवाद
इस बीच हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए इस विवाद को पारिवारिक स्तर पर ही हल करने की सलाह दी है. इस मामले में विवाद को आपस में सुलझाने को कहा है. इस संपत्ति विवाद में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे की ओर से केस लड़ रहे वकील चैन सिंह ने बताया कि "हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि इन दावों को लेकर सिंधिया राजवंश के चारों लोग मिलकर बातचीत से सहमति बनाएं. इसके लिए परिवार को 90 दिन के अंदर कोर्ट में सहमति पत्र देना होगा."
90 दिनों में करना होगा संपत्ति का सेटलमेंट
हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से संपत्ति विवाद सुलझाने की बात कही है. साथ ही इसके लिए 90 दिनों का समय तय किया है. इस समय सीमा में ही दोनों पक्षों को अपने सहमति पत्र ग्वालियर हाईकोर्ट में पेश करने की बात कही है. ऐसे में अब आखिर में यह विवाद जल्द ही सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं.
सिंधिया राजवंश की संपत्ति का ब्यौरा
सिंधिया राजवंश की संपत्ति का आंकलन करीब 40 हजार करोड़ रुपए है. ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजमहल में रहते हैं जो करीब 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है. वहीं महाराष्ट्र के लिंबन गांव में 53 एकड़, महाराष्ट्र के ही श्रीगोंडा में 17 एकड़ जमीन है. इनके साथ ही रानी महल, हिरणवन कोठी, रैकिट कोर्ट, शांति निकेतन, छोटी विश्रांति, विजय भवन, पिकनिक स्पॉट, बूट बंगला, रेलवे कैरिज घंटी घर, इलेक्ट्रिक पॉवर हाउस, रोशनी घर समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं. इनके अलावा मुंबई में भी 2 घर हैं साथ ही पिता की बीएमडब्लू विंटेज कार भी शामिल है.