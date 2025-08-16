ग्वालियर: अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया. बेंगलुरु से ग्वालियर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट IX2742 लैंडिंग के बाद अचानक दोबारा टेकऑफ कर गई और कुछ ही पलों बाद दोबारा जबरदस्त झटकों के साथ लैंड की गई. इस घटना के से विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया, सभी बेहद घबरा गए. बाहर आए यात्रियों ने विमान की लैंडिंग को लेकर कई आरोप लगाए.

विमान की 2 बार हुई रफ लैंडिंग

घटना शनिवार दोपहर की है. एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट सुबह 10:50 बजे बेंगलुरु से ग्वालियर के लिए रवाना हुई थी. लगभग 1:30 बजे फ्लाइट ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, लेकिन इसी दौरान बेहद तेजी से झटका लगा. इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, विमान ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया. इसके बाद कुछ सेकंड्स में ही फ्लाइट की दोबारा लैंडिंग कराई गई, जो पहली से भी ज्यादा खतरनाक थी. यात्रियों के अनुसार, पायलट या क्रू की ओर से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई, जिससे घबराहट और बढ़ गई.

यात्रियों ने एयर इंडिया पर लगाए कई गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'जान से किया गया खिलवाड़'

घटना के बाद विमान में मौजूद कई यात्रियों ने एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था और सेवाओं पर सवाल उठाए. एक यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर कुछ हो जाता तो एयर इंडिया माला, अगरबत्ती चढ़ाती और पैसे दे देती." एक महिला यात्री ने बताया कि "लैंडिंग के दौरान लाइफ जैकेट्स तक सीट से बाहर आ गई थीं, जिससे यात्रियों में और डर फैल गया." एक अन्य पैसेंजर ने आरोप लगाया कि "फ्लाइट के अंदर पायलट द्वारा किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया."

एयर इंडिया के विमान में लैंडिंग के दौरान लगे झटके (ETV Bharat)

तकनीकी खराबी या पायलट की गलती?

कई यात्रियों ने तकनीकी खराबी की आशंका जताई है. एक यात्री के अनुसार, "लैंडिंग के समय प्लेन की दाएं विंग का एक पोर्शन नहीं खुला, जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है. इसके अलावा, विमान की गति भी असामान्य रूप से तेज थी और लैंडिंग बिलकुल भी स्मूथ नहीं थी." घटना के बाद सभी यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत सौंपी है और एयर इंडिया से जवाब मांग रहे हैं. यात्रियों ने यह भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कड़ी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा (ETV Bharat)

सवालों के घेरे में एयर इंडिया की सेवाएं

मीडिया ने इस घटना के बारे में जानने के लिए एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कि लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. एयर इंडिया पहले ही अहमदाबाद घटना को लेकर आलोचना झेल रही है और अब ग्वालियर में हुई इस घटना ने यात्रियों के मन में कंपनी की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा संदेह खड़े कर दिए हैं.