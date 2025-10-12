ETV Bharat / state

ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में तैयार तुलसी की नई वेरायटी, ऑयल से लबालब 'राज विजय' के बीज

मंदसौर केंद्र के वैज्ञानिकों की सफलता ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन का दवा है कि अपने आप में कमाल की यह तुलसी की नई किस्म देश की पहली ऐसी वेराइटी है जिसमे अत्यधिक मात्रा में आयल कंटेंट हैं. इसके बारे में विस्तार से बात करते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि, "कृषि यूनिवर्सिटी को तुलसी की एक ऐसी किस्म तैयार करने में सफलता मिली है जिसका उत्पादन बहुत ज्यादा है. तुलसी की यह नई वेराइटी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मंदसौर केंद्र में डेवलप की गई है."

ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार की वेराइटी ये कमाल कर दिखाया है हमारे देश के दिल यानि मध्य प्रदेश में स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने. जिन्होंने तुलसी की एक नई किस्म तैयार की है. जिसमें आम तुलसी के मुकाबले चार गुना औषधीय गुण हैं. इसे नाम दिया गया है राज विजय बेसिल -16 (Raj Vijay Basil-16 RVSOB-16).

ग्वालियर: तुलसी हमारे देश में धार्मिक और आयुर्वेद दोनों में ही महत्व रखती है. लेकिन हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने तुलसी की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो इसके मेडिसिनल फायदों को और बढ़ा देगी. ये ऐसी वेराइटी है जो तेल से भरी हुई है.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

सामान्य तुलसी के मुकाबले चार गुना बीज उत्पादन

कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कहना है कि, ''इसमें प्रति हेक्टेयर एक हजार किलो सीड का उत्पादन होता है. जबकि आमतौर पर तुलसी में सीड प्रोडक्शन काफी कम मात्रा में होता है. लेकिन इस तुलसी की मंजुरी जिसमें बीज होते हैं वह साधारण तुलसी की मंजुरी की अपेक्षा चार गुना बड़ी होती है. इसकी वजह से इसमें बीज उत्पादन भी ज्यादा है."

सामान्य तुलसी के मुकाबले चार गुना बीज उत्पादन (ETV Bharat)

क्यों खास मानी जा रही राज विजय बेसिल-16

प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि, ''तुलसी हमारे जीवन में धार्मिक और पवित्र पौधा माना जाता है. हम इसकी पत्तियों को भी घरों में पूजन में इस्तेमाल करते हैं. पहले से भी घरों में तुलसी को लेकर दादी नानी के आयुर्वेदिक नुस्खे चला करते हैं. इसके साथ ही तुलसी कई बीमारियों के इलाज में भी प्रयोग की जाती है. इसमें ओमेगा-3 और फैटी एसिड का अच्छी मात्र में होती है, तुलसी के बीज शारीरिक तापमान को कम करते. ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप की गई तुलसी में आम तुलसी के मुकाबले कई गुना ज्यादा औषधीय गुण है. इसकी वजह से यह वेराइटी खास मानी जा रही है."

औषधीय गुणों से भरपूर है नई तुलसी (ETV Bharat)

नई वैरायटी में पत्तियां नहीं बीज अधिक महत्वपूर्ण

बात अगर सामान्य तुलसी और हाल ही में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई तुलसी की किस्म में अंतर की करें तो प्रचलित तुलसी की अपेक्षा इस नई वेराइटी की तुलसी की पत्तियां थोड़ी अलग हैं. इसे बेसिल ग्रुप में माना जा सकता है. इसकी पत्तियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि इसके बीज ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके बीज सामान्य तुलसी के बीज के मुकाबले बड़े होते हैं और उनमे तेल की मात्रा भी ज्यादा होती है.

औषधीय गुणों से भरपूर होती है तुलसी

बता दें कि, तुलसी का तेल कई प्रकार की बीमारियों के लिए तैयार की जाने वाली दवाओं में किया जाता है. इनके साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं और तेलों में भी इसका उपयोग होता है, खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस और फ्लू की दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही इसे पानी में भिगोकर सीधे बीज का सेवन कई प्रकार की बीमारियों से बचाव करता है. इसका उपभोग डायबटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है.