ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पलक झपकते 3 साल की बच्ची का अपहरण, CCTV में दिखे दो संदिग्ध - GWALIOR STATION GIRL KIDNAPPED

ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 3 दिन पहले लापता हुई बच्ची का सुराग नहीं. जीआरपी को बच्चा चोर गिरोह पर शक. आसपास के स्टेशनों पर अलर्ट.

Gwalior station girl kidnapped
ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बच्ची का अपहरण (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:43 PM IST

ग्वालियर : ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 03 साल की बच्ची के अपहरण से जीआरपी के होश उड़ गए. सीसीटीवी में दो लोग मासूम को उठाकर ले जाते दिखे हैं. इसी आधार पर जीआरपी ने जांच तेज कर दी है. आसपास के सभी रेलवे स्टेशनो के भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. बच्ची के गुम होने की घटना 3 दिन पहले की है. ग्वालियर जीआरपी ने अपहरण का केस दर्ज किया है.

मां गई टॉयलेट, लौट कर आई तो बच्ची गायब

मामले के अनुसार स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से 3 साल की बच्ची का अपहरण हुआ है. रेलवे पुलिस के मुताबिक घटना 25 अगस्त की है. वहीं, जीआरपी और आरपीएफ थाना पुलिस मिलकर भी 3 दिन में बच्ची का पता नहीं लगा पाई है. बच्ची की मां ने पुलिस को बताया "वह दतिया जिले की रहने वाली है. अपने एक काम से ग्वालियर आई थी. रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ तो वह नए फुट ओवर ब्रिज के पास बच्ची को अकेला छोड़कर टॉयलेट के लिए गई. टॉयलेट से वह तुरंत वापस लौटी तो बच्ची गायब थी."

ग्वालियर जीआरपी के डीएसपी रामस्नेह चौहान (ETV BHARAT)

सीसीटीवी में दिखाई दिए दो संदिग्ध

परेशान महिला ने पहले अपनी बच्ची को इधर-उधर काफ़ी तलाशा लेकिन कहीं नहीं मिली तो अगले दिन 26 अगस्त को जीआरपी थाने में बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट की. जब जीआरपी और आरपीएफ ने सीसीटीवी खंगाले तो एक महिला और एक पुरुष बच्ची को ले जाते दिखे. इन दोनों संदिग्ध की तलाश में पुलिस जुट गई है. ग्वालियर जीआरपी के डीएसपी रामस्नेह चौहान का कहना है "25 अगस्त की रात 3 साल की बच्ची बच्ची फुटओवर ब्रिज से ग़ायब हुई है. अपहरण का मामला दर्ज किया गया है."

बच्ची को तलाशने के लिए रेलवे पुलिस ने लगाई 3 टीमें

Gwalior station girl kidnapped
ग्वालियर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

जीआरपी के डीएसपी रामस्नेह चौहान के अनुसार "बच्ची को ढूंढने के लिए रेलवे पुलिस ने 03 टीमें लगायी गई हैं. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन और शहर के सीसीटीवी भी लगातर खंगाले जा रहे हैं. घटना के समय के एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदेही व्यक्ति और एक महिला बच्ची के साथ दिखायी दिए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. शक है कि यह काम किसी बच्चा चोर गैंग के सदयों का हो सकता है. आसपास के स्टेशनों के सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं."

