जमीन के लिए काला जादू, तांत्रिक संग भाभी कर रही परिवार बर्बाद, जनसुनवाई में रोई महिला

ग्वालियर के तांत्रिक से परेशान मुरैना की महिला असल में मुरैना के जौरा इलाके में रहने वाली रेखा कुशवाह मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंची थी. वे जनसुनवाई में अपनी गुहार लेकर आई थी. जिसका कहना था कि, ग्वालियर के एक तांत्रिक की नजर उनके घर पर है और वह अपनी तंत्र कलाओं से उनके घर को बर्बाद कर देना चाहता है.

ग्वालियर: ग्वालियर में हुई पुलिस जनसुनवाई में एक महिला अपनी ही भाभी की शिकायत लेकर पहुंची, जिसका कहना था कि उसकी अपनी भाभी एक तांत्रिक के साथ मिलकर परिवार को परेशान कर रही है. मामले में सीएसपी ने महिला को जांच कराने का आश्वसन दिया है.

भाभी पर रुपये लेकर षड्यंत्र का आरोप

रेखा का आरोप था कि, ''ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले तांत्रिक बॉबी शर्मा ने उसकी भाभी के कहने पर उसकी अपनी बहन जिसकी शादी उसके देवर से हुई थी उसे वश में कर लिया है. तांत्रिक बॉबी को फरियादी महिला की भाभी ने 50 हजार रुपये लेकर षड्यंत्र किया और उस तांत्रिक को उसकी बहन का नंबर दे दिया, जिससे उसे वश में कर वह उसकी सारी संपत्ति हड़प सके.''

घर पर तंत्रक्रियाएं करता है आरोपी, परिवार में दहशत

महिला का कहना है कि, आरोपी बॉबी आए दिन उसे और उसके पति के साथ गाली गलौज करता है. उसने जमीन के चक्कर में बहन को भी फंसा लिया है. वह अक्सर उनके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करता है. बहन के पति यानी देवर को भी पांच दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की है. महिला का कहना है कि, बॉबी शर्मा जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता है. जमीन हड़पने के लिए अक्सर तंत्र मंत्र करता है, कभी भभूति फेंकता है तो कभी नीबू काटकर रखता है. पूरा परिवार इससे दहशत में हैं.

तंत्र-मंत्र से बहन को वश में किया, पुलिस भी नहीं सुन रही

फरियादी का यह भी कहना है कि, "उसकी बहन भी अब तांत्रिक के पास है, वह भी उसी के वश में तंत्र मंत्र में साथ देने लगी है. यहां तक कहने लगी की मारपीट कर देवर को ड्रम में भर देगी. उसकी बहन धमकी देती है कि, अगर पीछे नहीं हटी तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी. महिला का आरोप है कि, जब वह अपनी शिकायत लेकर ग्वालियर के महाराजपुरा पुलिस थाने में गई तो वहां भी पुलिस ने डरा कर वापस भेज दिया कि, तुम्हारी बहन तुम्हारे ही खिलाफ तंत्र मंत्र कर देगी.

देवर और परिवार के लिए मदद की गुहार

अपनी बहन और तांत्रिक से परेशान महिला अब जनसुनवाई में गुहार लगा रही थी कि, कोई सुनवाई हो जाये उसकी बहन देवर को तलाक दे दे और हमारा घर छोड़ दे. वहीं, मामले में सीएसपी नागेंद्र सिकरवार का कहना है कि, ''जनसुनवाई में महिला अपनी शिकायत लेकर आई है, मामले की जांच करायेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''