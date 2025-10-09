करवा चौथ से पहले आशिक की सनक, बंदूक की नोक पर गर्भवती महिला का किडनैप
ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने किया अपहरण, करवा चौथ से पहले गर्भवती महिला को उठाया, ससुरालियों को किया घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 2:14 PM IST
ग्वालियर: करवा चौथ को लेकर जहां नव विवाहितों से लेकर पुराने जोड़ों में भी उत्साह रहता है. वहीं एक ग्वालियर में एक आशिक की ऐसी सनक दिखायी दी कि पुलिस तक चकरघिन्नी हो रही है. एक सनकी आशिक ने एक नव विवाहिता को उसके ससुराल से अगवा कर लिया, वह भी बंदूक की नोक पर. महिला उसकी एक्स मंगेतर बतायी जा रही है.
मुरैना से आए बदमाशों ने घर में घुस कर की मारपीठ
घटना ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के ग्राम गिरजा की है. बुधवार रात करीब 9 बजे गिरजा गांव के रहने वाले गिर्राज गुर्जर के घर करीब 12 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ घुस गए और तोड़फोड़ मचायी. घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बंदूक की नाल और लाठी डंडों से हमला कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी मुरैना का बदमाश योगेंद्र गुर्जर था.
महिला को जबरन कार में साथ ले गए बदमाश
घर के लोग जब इस हमले से घायल थे. उसी दौरान योगेन्द्र ने घर में मौजूद गिर्राज की गर्भवती पत्नी को अगवा कर लिया और अपने साथ लेकर चला गया. सभी बदमाश 3 कारों से आए थे. घटना के बाद अपहृत महिला के पति ने पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे.
पहले योगेन्द्र से हुई थी महिला की सगाई
पुलिस की शुरुआत जांच में पता चला है कि, आरोपी योगेन्द्र ने जिस घर की बहू को अगवा किया है, वह योगेन्द्र गुर्जर की पूर्व मंगेतर रह चुकी है. इन दोनों का कनेक्शन कुरेदने पर पता चला कि, आरोपी योगेन्द्र गुर्जर पड़ोसी जिला मुरैना के ग्राम तिलोंदा का रहने वाला है. पहले महिला की शादी योगेन्द्र से ही तय हुई थी. योगेन्द्र पर शिवपुरी और मुरैना में हत्या, लूट और डकैती जैसी वारदातों में मामले भी दर्ज हैं.
ऐसे में जब ये बात पता चली तो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने से महिला के परिवार ने सगाई तुड़वा दी. साल भर पहले उसकी शादी गिर्राज गुर्जर से करा दी थी.
सगाई टूटने से तिलमिला हुआ था आरोपी
इस विवाह के बाद से आरोपी योगेन्द्र तिलमिलाया हुआ था और महिला के पति की हत्या की धमकी भी दे चुका था. अपनी शादी टूटने से हुई बेज्जती का बदला लेने के लिए उसने बुधवार रात इस वारदात को अंजाम दिया. महिला के परिजन इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि, वह गर्भवती है और अगले महीने उसकी डिलीवरी होने वाली है.
- भतीजे ने 4 लाख के लिए चाचा को बनाया चकरघिन्नी, किडनैपर बन जबलपुर में छकाया
- मंदसौर में बंदूक की नोक पर गरबा पंडाल से शादीशुदा महिला का अपहरण, सभी गिरफ्तार
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं. मामले को लेकर सीएसपी कृष्ण पाल सिंह ने बताया कि "जो घटना हुई है उसकी पड़ताल की जा रही है. बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया गया है."