ऐशो आराम छोड़ पार्क में रहेंगे ऊर्जा मंत्री, न घर में न कार में चलाएंगे AC - PRADYUMAN SINGH TOMAR

एसी रूम में नहीं सोएंगे ऊर्जा मंत्री ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 1:44 PM IST 3 Min Read

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अक्सर अपने बयानों या क्रियाकलापों के चलते चर्चा में बने रहते हैं. पिछले दिनों बिना इस्त्री के कपड़े पहनने की बात कह कर सुर्खियां बटोरी और अब एक बार फिर मंत्री जी कह रहे हैं कि वे एक महीने तक बिना एसी के पार्क में पंखा चलाकर सोयेंगे. स्वच्छता का संदेश देने शहर में करेंगे पदयात्रा

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि, ''देश के प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मुहिम चलायी. 'एक पेड़ मां के नाम' के जरिए पेड़ लगाने पर जोर दिया. उनकी इन्हीं भावनाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी ये तय किया है की एक जून से शहर की स्वच्छता के लिए वे हफ्ते में दो दिन शहर में पद यात्रा करेंगे. जिससे लोगों में जनजागरण होगा, प्रदूषण भी कम होगा.'' ऐशो आराम छोड़ सड़क पर रहेंगे ऊर्जा मंत्री (ETV Bharat)

