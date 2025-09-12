ETV Bharat / state

विचारधारा एक फिर क्यों बीजेपी में टांग खिचाई! ऊर्जा मंत्री बोले-कलेक्टर निगम कमिश्नर सुनते नहीं

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सीएम मोहन यादव से की कलेक्टर-निगम कमिश्नर की शिकायत. इधर सांसद ने प्रशासन की टीम की तारीफ की.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025

ग्वालियर: शहर में जलभराव, खराब सड़कों समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान हैं. ये मुद्दे हाल ही में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखे. साथ ही इस बात की भी शिकायत की कि नगम कमिश्नर हो या कलेक्टर उनकी सुनते नहीं हैं. लेकिन ऊर्जा मंत्री के उलट ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह इन्हीं अधिकारियों की सराहना करते और ऊर्जा मंत्री के बयान को गलत समझने की बात कहते दिखे.

पार्टी एक फिर भी जुदा-जुदा 'समर्थक'
सिंधिया समर्थक भले ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन हो या बीजेपी के मूल कार्यकर्ता आज भी पूरी तरह समाहित नजर नहीं आते. ग्वालियर में तो जैसे सत्ता में अपना-अपना दम दिखाने की होड़ लगी रहती है. कई बार सांसद के कार्यक्रम में सिंधिया गुट नजर नहीं आता. तो कहीं सिंधिया के कार्यक्रम में सांसद नदारद रहते हैं. ऐसे में अनकही अहम की लड़ाई अक्सर दिखायी देती है. कुछ ऐसा ही आभास एक बार फिर हुआ है. जहां सिंधिया समर्थक प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुख्यमंत्री से भी खुल कर कहने को मजबूर हो गए, जिले में अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं. तो वहीं, इस बयान पर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह उन्हीं अधिकारियों की वाहवाही कर रहे हैं.

कैबिनेट बैठक में ऊर्जा मंत्री ने की थी शिकायत
असल में मंगलवार को राजधानी भोपाल में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में अधिकारियों से खफा और ग्वालियर के बदहाल हालातों को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया कि, ''अब ग्वालियर की जनता शहर को नरक कहने लगी है और नगर निगम कमिश्नर हो या कलेक्टर उनकी सुनते नहीं हैं. उनकी इस बात पर बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी सहमति जतायी. ये बात बाहर आने के बाद तो जैसे सियासत में भी खलबली मच गई.

मंत्री बोले- सीएम के सामने रखी समस्या
गुरुवार को अशोकनगर पहुंचे मंत्री ने मीडिया से कहा कि, "अतिबारिश से ग्वालियर के हालात बिगड़ गए थे, खराब सड़के थी, सीवर और स्ट्रीट लाइट समस्या थी और ग्वालियर नगर निगम इसे ठीक करने में मुझे असफल प्रतीत हो रहा है और वही बात सीएम के सामने रखते हुए उनसे अनुरोध किया था. साथ ही ग्वालियर के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की है. जिस पर सीएम मोहन यादव ने भी ग्वालियर की कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि, कलेक्टर और निगम कमिश्नर को लेकर कोई व्यक्तिगत बात नहीं है यह एक व्यवस्था का प्रश्न है."

ग्वालियर के विकास के लिए दोनों प्रयासरत
इस पूरे वाकये पर जब ग्वालियर में आयोजित 'दिशा' बैठक के बाद ग्वालियर के बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाह से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि, "ग्वालियर का विकास करना हमारी और सरकार दोनों की प्राथमिकता है, इसलिए मैं हूं या मंत्री (प्रद्युम्न सिंह तोमर) हों, ग्वालियर के विकास के लिए अधिक फंड मिले, विकास कार्यों को स्वीकृतियां मिले इससे ग्वालियर ज्यादा तरक्की करेगा."

सांसद ने की प्रशासन की तारीफ
सांसद भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि, "उन्होंने सही बयान दिया है कि, अधिकारीगण साथ रहते हैं, काम करते हैं. मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहा हो. ये तो मीडिया की उपज है, मंत्री ऐसा बयान दे ही नहीं सकते. जनप्रतिनिधियों की बात सुनना अधिकारी का कार्यव्य है और अधिकारी सुनते भी हैं. ग्वालियर के प्रशासन की टीम बहुत अच्छी है और ठीक तरह से काम कर रही है. शासन और प्रशासन मिलकर प्रगति की रिपोर्ट जनता को दे रहे हैं."

PRADYUMAN TOMAR VS BHARAT KUSHWAHA

