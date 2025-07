ETV Bharat / state

ग्वालियर में पकड़ा उड़ता पंजाब! सेंट्रल नारकोटिक्स के हाथ लगी करोड़ों की अफीम - GWALIOR OPIUM SMUGGLING

ग्वालियर में अफीम तस्कर ( ETV Bharat )

ग्वालियर: अफीम के नशे के लिए पंजाब देश भर में बदनाम हो चुका है और अब मध्य प्रदेश से पंजाब तक करोड़ों की अफीम की खेप पहुंचाने के मनसूबों को सेंट्रल नारकोटिक्स की टीम ने ग्वालियर में हवा कर दिया. अफीम के साथ 5 तस्करों को नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार किया है. बढ़ रही मध्य प्रदेश में अफीम की तस्करी आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर पनिहार टोल प्लाजा पर सेंट्रल नारकोटिक्स की टीम ने एक कार को रोक कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है. ये लोग कार में करोड़ों की अफीम छिपाकर ले जा रहे थे. ग्वालियर स्थित सेंट्रल नारकोटिक्स हेडक्वार्टर में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर बृजेन्द्र चौधरी ने बताया कि "मध्य प्रदेश में अफीम की तस्करी की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए लगातार मुखबिर तंत्र सक्रिय कर मॉनिटरिंग की जा रही है."

