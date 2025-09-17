ETV Bharat / state

ग्वालियर से अहमदाबाद, पुणे के लिए शुरू होगी नई फ्लाइट, दिल्ली से रोजाना उड़ान

ग्वालियर में हवाई यात्रियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी!, कई नई फ्लाइट्स भर सकती हैं उड़ानें, शुरू हो सकती है हवाई कार्गो सर्विस.

GWALIOR NEW FLIGHTS STARTS
ग्वालियर से दिल्ली के लिए रोजाना फ्लाइट्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 1:38 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: शहर में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है. यही वजह है कि त्योहार आते ही ट्रेनों में रिजर्वेशन के झंझट को छोड़ लोग फ्लाइट की ओर रुख कर रहे हैं. हवाई यात्रियों की डिमांड को देखते हुए ग्वालियर एयरपोर्ट पर दिल्ली मुंबई के साथ-साथ अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी चल रही है.

दिल्ली के लिए होगी प्रतिदिन उड़ान

इस त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को होने वाला है. क्योंकि मुंबई के लिए तो ग्वालियर से प्रतिदिन फ्लाइट उपलब्ध है लेकिन अब से दिल्ली के लिए भी डेली फ्लाइट उड़ान भरेगी. ग्वालियर एयरपोर्ट से इंडिगो ने मंगलवार से ही दिल्ली ग्वालियर के बीच फिर से प्रतिदिन हवाई सेवा शुरू कर दी है. अब तक ये फ्लाइट हफ्ते में तीन दिन थी. यानी अब हवाई जहाज से दिल्ली का सफर करने वालों को रोजाना फ्लाइट मिल सकेगी.

GWALIOR NEW FLIGHTS STARTS
ग्वालियर पुणे के बीच हवाई सफर करेंगे यात्री (ETV Bharat)

ग्वालियर पुणे के बीच हवाई सफर करेंगे यात्री

त्योहार के बीच ये फायदा सिर्फ दिल्ली और ग्वालियर के बीच सफर करने वालों को ही नहीं मिलेगा बल्कि जल्द ही 2 नई फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है जो पुणे और अहमदाबाद के यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएगी. इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर मनिंदर श्रीवास्तव ने बताया कि "यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही ग्वालियर और पुणे के बीच फ्लाइट शुरू करने पर विचार चल रहा है. हो सकता है अक्टूबर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाए."

GWALIOR NEW FLIGHTS STARTS
ग्वालियर से अहमदाबाद और पुणे के लिए शुरू हो सकती है फ्लाइट (ETV Bharat)

अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी अकासा एयरलाइन

जहां इंडिगो अगले महीने ग्वालियर से पुणे के लिए फ्लाइट की सौगात देने जा रही है. वहीं, अकासा एयरलाइन भी ग्वालियर से गुजरात के लिए हवाई सफर की तैयारी में है. एयरपोर्ट डायरेक्टर एके गोस्वामी का कहना है कि "अकासा एयरलाइन्स भी अक्टूबर में ग्वालियर-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रही है. हालांकि ये फ्लाइट दिल्ली से ग्वालियर और फिर अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी. इसी तरह अहमदाबाद से ग्वालियर और यहां से दिल्ली रवाना होगी. अकासा एयरलाइंस इस फ्लाइट का शेड्यूल अक्टूबर में ही जारी करेगी."

शुरू हो सकती है हवाई कार्गो सर्विस

हवाई यात्रियों के साथ-साथ अब व्यापारी वर्ग के लिए भी बड़ी सौगात एयरपोर्ट अथॉरिटी दे सकती है. ग्वालियर एयरपोर्ट से कार्गो सेवा पर भी मंथन किया जा रहा है. एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक "अभी ये कैलकुलेशन किया जा रहा है कि ग्वालियर से कार्गो सेवा का कितना स्कोप है. यहां से कितने ऑर्डर मिल सकते हैं. इसके लिए जल्द ही व्यापारी वर्ग से भी बैठक कर बातचीत की जाएगी."

RAJMATA VIJYARAJE SCINDIA TERMINAL
दिल्ली के लिए होगी प्रतिदिन उड़ान (ETV Bharat)

व्यापारी वर्ग की नजर भी कार्गो सेवा पर

व्यापारी वर्ग में भी ग्वालियर से हवाई कार्गो सेवा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है. मध्य प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि "ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति की वजह से ये व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में हब बन सकता है. अब तक यहां से ट्रेन और सड़क मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां होती आई हैं. अगर यहां से हवाई कार्गो की शुरुआत होगी तो कारोबारियों को कम समय में अपने ऑर्डर मैनेज करने में आसानी होगी. इससे व्यापार फैलेगा और बिजनेस को फायदा मिलेगा. जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठक होने पर चर्चा चल रही है और जब ऐसा होगा तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे. हवाई कार्गो सेवा शुरू होने से निश्चित ही ग्वालियर को फायदा मिलेगा."

ग्वालियर से फिलहाल 3 शहरों में डायरेक्ट फ्लाइट

बता दें कि ग्वालियर से वर्तमान में मुंबई और बेंगलुरु के लिए नियमित यात्री फ्लाइट सेवा उपलब्ध है. जबकि दिल्ली के लिए हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट चल रही है. जो अब से रोजाना उपलब्ध होगी. ये तीनों ही डायरेक्ट फ्लाइट हैं. माना जा रहा है कि अगले महीने अक्टूबर से ग्वालियर से अहमदाबाद और पुणे से कनेक्टिविटी होने पर दिवाली के त्योहार के समय यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. इससे यात्री की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद भी लगायी जा रही है.

Last Updated : September 17, 2025 at 1:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GWALIOR PUNE NEW FLIGHTGWALIOR AIRPORTGWALIOR DELHI DAILY FLIGHTRAJMATA VIJYARAJE SCINDIA TERMINALGWALIOR NEW FLIGHTS STARTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पुलिस और पार्टी की सख्ती से टूट गए भाजपा पार्षद, शिकायतकर्ता युवती से निकाह कर बोले आरोप निराधार

रीवा में खाद की दुकान पर ग्राहक बन पहुंची SDM, संचालक ने मैनेज करने को कहा तो भड़की

मध्य प्रदेश की धरती उगलेगी सोना, 1.33 लाख टन गोल्ड का भंडार मिला, सिंगरौली बनेगा हब

रीवा सांसद का गजब अंदाज, गांव में बच्चों को रगड-रगड़कर नहलाया, कपडे धोए, नाखून काट किया तैयार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.