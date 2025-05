ETV Bharat / state

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित पांचों एजेंसी अब एक साथ जुड़ने जा रही हैं. पुलिस, प्रॉसिक्यूशन, कोर्ट, हॉस्पिटल और जेल को पोर्टल्स के माध्यम से एक साथ जोड़ा जा रहा है. खास बात यह है कि अब पुलिस और हॉस्पिटल के बीच मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट महज 24 घंटे में उपलब्ध हो जाएगी. क्योंकि एमएलसी का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन होने जा रहा है. जिससे एमएलसी की वजह से होने वाली देरी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित पांचों एजेंसी अब एक साथ जुड़ेंगे (ETV Bharat) 'मेडलएप' की मदद से मेडिकल रिपोर्ट में नहीं होगी देरी

ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में एमएलसी प्रभारी वीरेंद्र बाथम ने बताया कि मुख्यालय भोपाल से एमएलसी के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. मेडलएप यानी मेडिको लीगल परीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम (medLEaPR) नाम का यह सॉफ्टवेयर एमएलसी फीडिंग के काम में लिया जाएगा, जिससे पुलिस विभाग के सभी थाने जोड़े गए हैं. अब ऑफलाइन की जगह इसी सॉफ्टवेयर में एमएलसी की रिपोर्ट अस्पताल द्वारा भरी जाएगी. जो 24 घंटे में संबंधित थाने तक पहुंच जाएगी और पुलिस अधिकारी उसे डाउनलोड कर केस में अग्रिम कार्रवाई कर पाएंगे. यह नई व्यवस्था ऑफलाइन एमएलसी की प्रक्रिया से होने वाली देरी की समस्या को खत्म कर देगी. मध्यप्रदेश में ऑनलाइन होगी एमएलसी की फीडिंग (ETV Bharat) ई-समन के साथ ही एमएलसी भी होगी सॉफ्टवेर में लोड ईटीवी भारत से बातचीत में ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा, "अब न्याय प्रणाली के पांचों एजेंसियां पुलिस, लोकाभियोजन, जेल, कोर्ट और अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने के लिए एजेंसियों के सभी पोर्टल सेंट्रलाइज किए गए हैं. अब कोर्ट द्वारा कोई समन जारी करने पर यह ई-समन जारी होगा. पुलिस उसे इलेक्ट्रॉनिकली तामील कराएगी. इसके बाद वह वापस कोर्ट में चला जाएगा." ऑनलाइन हो सकेगी एमएलसी की फीडिंग इसी तरह मेडलएप पोर्टल के जरिए भी पुलिस द्वारा थाने में ऑनलाइन एमएलसी भारी जाएगी. जब पुलिस कर्मचारी पीड़ित को अस्पताल जांच के लिए ले जाएगा तब डॉक्टर भी एमएलसी ऑनलाइन फीड करेंगे, जो थाने को ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी. ऐसे में जो मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से देरी होती है और इन्वेस्टीगेशन में ज़्यादा समय लगता है उसकी अवधि कम हो जाएगी. मध्यप्रदेश में ऑनलाइन होगी एमएलसी की फीडिंग (ETV Bharat) क्रिमिनल जस्टिस के लिए महत्वपूर्ण कदम इस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिकली तामील होंगे. मेडिकल रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकेगी. फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और एफएसएल रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन होगी, जो आईसीजीएस पोर्टल में कोर्ट भी देख सकता है और पुलिस भी डाउनलोड कर सकती है. इस तरह अब पांचों एजेंसियां एक ही पोर्टल पर आ गई है.

हर घर का होगा डिजिटल पता, एक क्लिक से सारी मुश्किलें होगी हल, मिलेगी डिजिटल सुविधा हालांकि, इस पोर्टल के रनिंग में कहां-कहां कठिनाई आ रही है, इस संबंध में भी पांचों विभागों के अधिकारियों ने बैठक कर चर्चा की है. इस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आने वाले समय में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होने वाले डिले को कम किया जा सकेगा.

