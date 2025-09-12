सिरफिरे प्रेमी ने सरेआम भून दिया महिला का चेहरा, फिर पास बैठा, पकड़ने पहुंची पुलिस तो तान दी गन
ग्वालियर में सिरफिरे लवर ने बीच बाजार गर्लफ्रेंड के फेस पर किए 5 फायर, पुलिस पर भी तानी बंदूक, पब्लिक ने पीटा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 8:50 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सिरफिरे शख्स ने राह चलते अपनी गर्लफ्रेंड को गोलियों से भून दिया. आरोपी ने महिला के चेहरे और बॉडी में पांच गोलियां दागी. गोली मारने के बाद आरोपी युवक वही खून से लथपथ महिला के पास बैठ गया. जब पुलिस पहुंची तो आरोपी ने ना सिर्फ पुलिस पर बंदूक तानी बल्कि खुद को गोली मारने की धमकी भी दी. हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. वहीं महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है. इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया.
महिला के चेहरे पर एक के बाद एक किए 5 फायर
असल में घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की है. जब अरविंद परिहार अपनी गर्लफ्रेंड व कथित पत्नी निकिता (बदला हुआ नाम) के साथ रूप सिंह स्टेडियम से गुजर रहा था. इसी दौरान अचानक उसने निकिता के चेहरे पर एक के बाद एक 5 फायर किए. उस दौरान वहां से गुजर रहे चश्मदीद वकील एमपी सिंह ने आंखों देखा हाल बताया. एडवोकेट एमपी सिंह के मुताबिक "वे न्यायालय से लौट रहे थे. इस दौरान स्टेडियम के पास धमाके की आवाज आई. उन्हें लगा कोई हादसा हुआ है. वे दौड़कर पहुंचे, तो एक युवक वहां पिस्तौल लेकर बैठा था. उसने तीन फायर तो उनकी आंखों के सामने उस महिला पर किए.
युवक को कंट्रोल करने पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
इस घटना से अचानक दहशत के हालत बन गए थे. एडवोकेट एमपी सिंह ने तुरंत सीएसपी नागेंद्र सिकरवार को कॉल किया. जिसके बाद पुलिस बाल मौके पर पहुंचा. इस स्थिति में भी आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर बंदूक तान दी. उसके हाथ में रिवाल्वर होने के चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. तब जाकर उसे काबू कर हिरासत में लिया गया."
झूठ बोल कर की थी शादी, पहले भी कार से कुचला
हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि, आरोपी अरविंद ने निकिता (बदला नाम) से आर्य समाज से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बीते मंगलवार को निकिता ने एसपी जनसुनवाई में जाकर पति के खिलाफ शिकायत की थी, अरविंद ने उससे झूठ बोलकर शादी की. जबकि वह पहले से शादीशुदा है. उसकी अपनी पहली पत्नी से बच्चे भी हैं. वह उसे परेशान करने के लिए सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल कर रहा था. रोकने पर जान से मारने की धमकी देता था. पूर्व में भी 2024 में उसने निकिता, उसके आठ साल के बेटे और निकिता की मां को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की थी. इस मामले में अरविंद के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ था.
कैसे हुई थी अरविंद और नंदिनी की मुलाकात
असल में निकिता की पहली शादी दतिया में हुई थी, लेकिन 2022 में वह अपने पति को छोड़कर 8 साल के बेटे के साथ ग्वालियर आ गयी थी. यहां उसने खुद का ब्यूटीपार्लर शुरू किया. जिससे गुजारा करने लगी. इसी बीच उसकी मुलाकात अरविंद से हुई थी, जो एक ठेकेदार था. पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने आर्य समाज से शादी कर ली थी.
ग्वालियर में लोगों से सिखाया सबक
शुक्रवार को हुई घटना के दौरान जब आरोपी अरविंद ने निकिता को गोलियों से भून दिया तो, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा. उसने पुलिस को बंदूक दिखाई तो, उसे पकड़ने के बाद पुलिस और मौके पर इकट्ठा भीड़ ने उसे जमकर लात घूंसों और लाठियों से सबक सिखाया.
आईजी बोले- शादी के संबंध में भी जुटायेंगे जानकारी
इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्वालियर आईजी अरविंद कुमार सक्सेना का कहना था कि, "लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है, पता यह भी चला है कि वह महिला के साथ लिवइन ने रहता था. उसके शादी की बात भी सामने आई है. सभी तथ्यों की जांच की जाएगी, इस घटना के पीछे की वजह अब पुलिस पूछताछ में पता करेगी."