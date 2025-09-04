शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए पिछोर नगर परिषद कार्यालय में एक आउटसोर्स कर्मचारी को ठेकेदार से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आउटसोर्स कर्मचारी ने रिश्वत की यह राशि अकाउंटेंट के कहने पर अपने हाथों में ली थी. लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ाया कर्मचारी

शिकायतकर्ता विशाल केवट ने बताया कि "भूमि इंटर कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने नगर परिषद पिछोर में कम्प्यूटर, प्रिंटर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की सप्लाई के संबंध में करीब चार महीने पहले ऑनलाइन टेंडर डाला था. टेंडर पास होने पर पिछोर नगर परिषद को सामान की सप्लाई की गई. उक्त सप्लाई का भुगतान 4 लाख 72 हजार 881 रुपये था."

आउटसोर्स कर्मचारी और अकाउंटेंट रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार (ETV Bharat)

अकाउंटेंट दीपक बनासर के खिलाफ मामला दर्ज

आरोप है कि नगर पालिका के अकाउंटेंट दीपक बनासर ने भुगतान के एवज में 22 प्रतिशत कमीशन की मांग की, लेकिन जब ठेकेदार कंपनी के इंजीनियर विशाल केवट ने इतना कमीशन देने से मना किया तो उसे भुगतान नहीं किया गया. उसे परेशान किया जाने लगा. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 1 सितंबर 2025 को लोकायुक्त ग्वालियर में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पीड़ित विशाल ने दीपक बनासर से कमीशन की राशि पर सौदेबाजी करते हुए उसका आडियो रिकार्ड कर लिया.

रिश्वतखोर 2 बाबू चढ़े पुलिस के हत्थे

आडियो रिकार्डिंग में दोनों के बीच 15 प्रतिशत कमीशन पर भुगतान होना तय हुआ. उक्त रिकार्डिंग के आधार पर लोकायुक्त ने प्रथम दृष्टया दीपक बनासर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. इसी क्रम में 4 सितंबर दोपहर शिकायतकर्ता विशाल केवट रिश्वत की राशि के 30 हजार रुपये लेकर अकाउंटेंट दीपक बनासर के पास पहुंचा तो दीपक बनासर ने विशाल को कहा कि वह आउटसोर्स कर्मचारी रामबाबू त्रिपाठी से मिलता हुआ जाए.

जांच में जुटी पुलिस

जैसे ही विशाल केवट, रामबाबू के पास पहुंचा तो रामबाबू ने उससे कमीशन के पैसों की मांग की. विशाल ने कमीशन के पैसे रामबाबू त्रिपाठी को दे दिए. लोकायुक्त पुलिस ने रामबाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में रामबाबू ने लोकायुक्त पुलिस को बताया कि उसने रिश्वत की यह राशि अकाउंटेंट दीपक बनासर के कहने पर ली थी.

ग्वालियर लोकायुक्त डीएसपी विनोद कुशवाहा ने कहा, "विशाल केवट ने 1 सितंबर 2025 को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम को रिश्वत की शिकायत की थी, मामले की जांच करने पर शिकायत सही पाई गई. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दीपक बनासर को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की आगे जांच की जा रही है."