ग्वालियर-उज्जैन लोकायुक्त का एक्शन, रिश्वत लेते महिला अधिकारी और बाबू धराए

अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर डिमांड कर रहा था बाबू महिला का आरोप है कि, "अनुकंपा नियुक्ति होने के बाद से ही नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बाबू राजेश सक्सेना परेशान कर रहा था. नियुक्ति के पहले भी वह डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. जिस पर महिला ने उसे 30 हजार रुपये दिए भी थे. लेकिन नियुक्ति के बाद वह बचे हुए 1 लाख 20 हजार रुपये देने के लिए दबाव बनाने लगा था.''

पिता की मौत के बाद बेटी को मिली थी नौकरी असल में ग्वालियर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बाबू राजेश सक्सेना के खिलाफ एक महिला कर्मचारी ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की थी. शिकायतकर्ता वर्षा घूँघट के मुताबिक, उसके पिता पूरन सिंह वाल्मीकि की मौत के बाद उसे उनके स्थान पद सफाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. क्योंकि 2022 में ड्यूटी के दौरान ही पूरन सिंह की मौत हो गई थी. दो साल बाद उसकी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी दे दी गई.

ग्वालियर/मंदसौर: ग्वालियर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में तब अचानक भीड़ जमा हो गई जब अफसरों की एक टीम धड़ाधड़ अंदर घुसी और एक बाबू को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बाबू रिश्वत ले रहा था, जब लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथों दबोचा. इधर मंदसौर में भी सहकारिता विभाग में पदस्थ जिला अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई जारी है.

रोज-रोज के दबाव से परेशान वर्षा ने सारी बात अपने पति को बताई. इसके बाद महिला ने पति आशु घूंघट के साथ लोकायुक्त में आरोपी बाबू की शिकायत की. इसके बाद कुछ सबूतों के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत को वेरीफाई किया और बाबू को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया. जिसके लिए महिला को केमिकल लगे 25 हजार रुपये दिए गए. जब बाबू ने फरियादी महिला से रिश्वत के 25 हजार रुपये लिए तो पहले से जाल बिछाए बैठी लोकायुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और उसे रिश्वत लेते दबोच लिया.

जब आरोपी बाबू के हाथ धुलाए गए तो नोटों पर लगे केमिकल की वजह से पानी लाल हो गया. इसके बाद आरोपी को लोकायुक्त की टीम हिरासत में लेकर अपने साथ लगायी. लोकायुक्त एसपी निर्णाजन शर्मा ने बताया कि, ''आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है.''

मंदसौर में रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार

मंदसौर के सहकारिता विभाग में पदस्थ जिला अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. प्रशासक पद पर हिमांगीनी शर्मा पदस्थ हैं. ऑफिस की स्टेशनरी खरीद के लिए शहर के ही एक विभागीय अधिकारी से उन्होंने 35000 रुपए रिश्वत की मांग की थी. इसी दौरान सहायक प्रबंधक ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त एसपी उज्जैन से कर दी. बुधवार दोपहर के वक्त लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर पहुंचकर महिला अधिकारी को अपने ही ऑफिस में रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा.''

हिमांगीनी शर्मा अपने ही अधीनस्थ शहर की एक उपभोक्ता दुकान के सहायक प्रबंधक से स्टेशनरी खरीद के बिल पास करने और उसके चेक पर साइन करने के लिए प्रबंधक प्रभुलाल धनगर से 35000 रुपए रिश्वत की मांग कर रही थी. प्रभुलाल धनगर ने इस मामले में आनाकानी करते हुए खरीद सामग्री के बील पर दस्तखत करने की बात कही. लेकिन मैडम रिश्वत की रकम लेने पर अड़ी हुई थी. इस मामले में प्रभु लाल धनगर मैडम को पहले भी 5000 रुपए की रिश्वत दे चुका था. लेकिन वह 35000 रुपए की रिश्वत के बाकी पैसे लेने पर के लिए उस पर दबाव बना रही थी. इसी दौरान सहायक प्रबंधक ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त एसपी उज्जैन आनंद कुमार यादव को कर दी.