ग्वालियर में भू-माफिया ने बेची सरकारी जमीन, मकान मालिक ने एक झटके में जमीन और घर गंवाया

ग्वालियर में एक शख्स के सपनों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर. भू-माफिया ने सरकारी जमीन को निजी बताकर 18 लाख रुपए में बेचा.

PROPERTY FRAUD GWALIOR
ग्वालियर में भू-माफिया ने बेची सरकारी जमीन (ETV Bharat)
ग्वालियर: प्रदेश में भू-माफिया सरकारी जमीनों को भी फर्जी तरीके से बेच रहे हैं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में आया है, जहां एक शख्स को अपनी मेहनत की कमाई से बनाये मकान को आंखों के सामने टूटते देखना पड़ा. इस धोखाधड़ी का शिकार पीड़ित खरीदार दोहरी मार झेल रहा है. उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी के साथ घर भी चला गया.

जमीन खरीदकर बनवाया घर, प्रशासन ने किया जमींदोज

बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले राशिद अली नाम के शख्स ने मार्च 2024 में बारा गांव में एक जमीन खरीदी थी. ये जमीन उन्होंने रमेश यादव और उसके बेटे सतेंद्र से खरीदी थी. सपना था कि, अपना मकान बनाएंगे और परिवार के साथ सुकून से जीवन बिताएंगे. सपना साकार भी हुआ राशिद ने खरीदी हुई जमीन पर पक्का घर बनवाया, जिसके लिए उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी. लेकिन फिर एक दिन कुछ अधिकारी आए नोटिस दिया और कुछ दिन पहले उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया. उसे बताया गया की उसने जिस जमीन पर घर बनाया है वह सरकारी जमीन है.

प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने घर को गिराया (ETV Bharat)

करीब 18 लाख एडवांस दे चुका फरियादी

राशिद अली को ये सुनकर झटका लगा क्योंकि उसने तो ये जमीन नकद रुपए देकर खरीदी थी. पीड़ित राशिद अली ने बताया कि "इस जमीन के लिए लगभग 18 लाख रुपए एडवांस भी दिया था और रजिस्ट्री भी साइन की थी फिर ऐसा कैसे हो सकता था. जब अपनी जमीन की सरकारी नक्शे में पड़ताल की तो पता चला कि जिस सर्वे 628 का सौदा उसने किया था वो सरकारी भूमि थी." ये देखने के बाद पीड़ित राशिद को समझ आ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है.

GWALIOR PROPERTY CASE
फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का पता लगाएगी पुलिस (ETV Bharat)

फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का पता लगाएगी पुलिस

राशिद ने अपने साथ हुई ठगी और धोखाधड़ी को लेकर ग्वालियर के पुरानी छावनी थाने में जमीन बेचने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है. इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी रॉबिन जैन का कहना है कि इस मामले में अभी 2 आरोपी बनाए गए हैं. इस मामले में सरकारी भूमि के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की गई है, ऐसे में जांच कर इसकी तह तक जाएंगे और मामले में और भी आरोपी बनाये जाएंगे.

GWALIOR PROPERTY CASEPROPERTY FRAUD GWALIORGOVERNMENT LAND FAKE DOCUMENTSGWALIOR NEWSGWALIOR LAND MAFIA SELL GOVT LAND

