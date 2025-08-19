ग्वालियर : रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी को ट्रेन से गुम हुए 13 दिन हो गए. अब अर्चना के बारे में ग्वालियर पुलिस और जीआरपी को अहम सुराग मिले हैं. पुलिस का कहना है कि बहुत संभव है कि अर्चना ग्वालियर में ही हो. ग्वालियर में उसकी तलाश की जा रही है.

अर्चना काफी दिनों से ग्वालियर में तैनात एक कांस्टेबल के संपर्क में रही है. कांस्टेबल राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि अर्चना तिवारी को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा. इधर, परिजनों का कहना है कि उनकी अर्चना से बात हो गई है.

इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली, रास्ते में गुम

गौरतलब है कि कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रही थी. 7 अगस्त को वह रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने घर कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से रवाना हुई, लेकिन कटनी नहीं पहुची. जब परिजन उसे लेने कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन में अर्चना सीट पर नहीं थी, लेकिन उसका बैग वहीं पर था.

ग्वालियर एडिशनल एसपी कृष्ण लालचंदानी (ETV BHARAT)

बीते 13 दिन से सर्चिंग में जुटी जीआरपी

अर्चना तिवारी के ट्रेन से गायब होने के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस के साथ ही जीआरपी व्यापर स्तर पर सर्चिंग कर रही है. सोमवार को अर्चना को गायब हुए 12 दिन से अधिक हो गए लेकिन उसके बारे में कुछ भी सुराग नहीं लग सका. लेकिन मंगलवार को अर्चना तिवारी के बारे में ग्वालियर पुलिस व जीआरपी को अहम सुराग मिले.

ग्वालियर में तैनात पुलिस आरक्षक राम तोमर (ETV BHARAT)

ग्वालियर के आरक्षक से संपर्क में रही अर्चना

अर्चना तिवारी के रहस्यमयी तरीके से ट्रेन से लापता होने के बाद परिजनों ने जीआरपी थाने में शिकायत की. तभी से कटनी, भोपाल और इंदौर जीआरपी चकरघिन्नी बनी हुई है. इस बीच जीआरपी को अर्चना के ग्वालियर में होने का सुराग मिला. असल में अर्चना तिवारी कई दिनों से ग्वालियर के भंवरपुरा थाना में पदस्थ आरक्षक राम तोमर के संपर्क में थी. उसके कॉल रिकॉर्ड में भी उससे कई बार बात होने की बात सामने आ रही है.

अर्चना तिवारी को ग्वालियर में तलाश रही जीआरपी

इस मामले पर GRP थाना ग्वालियर एएसआई एचएन सिंह का कहना है "अभी युवती के ग्वालियर में होने का सुराग लगा है. उसका पता लगाया जा रहा है. ग्वालियर के झांसी रोड थाना पुलिस ने आरक्षक राम तोमर को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है."

अर्चना का भोपाल में बंद हो गया था फ़ोन

ग्वालियर एडिशनल एसपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया "अर्चना रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए निकली थी, लेकिन भोपाल पहुंचने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. आखिरी बार उसकी बात अपनी मां से हुई थी. इसके बाद से ही वह लोकेट नहीं हो पा रही है. इस संबंध में जीआरपी थाना में मामला दर्ज किया गया."

ग्वालियर के आरक्षक से की जा रही पूछताछ

एडिशनल SP कृष्ण लालचंदानी ने बताया "जांच के दौरान पता चला है कि आरक्षक राम तोमर अर्चना के लगातार संपर्क में था. आरक्षक ने ही उसका बस से इंदौर से ग्वालियर का टिकट कराया था. लेकिन वह बस से ना जाकर ट्रेन से कटनी जा रही थी. चूंकि वह लगातार उसके संपर्क में था. इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है. आरक्षक का मोबाइल भी जब्त किया गया है और उसकी फोरेंसिक जांच करायी जा रही है. लगातार ग्वालियर पुलिस जीआरपी का सहयोग कर रही है."

परिजन बोले- अर्चना से उनकी बात हो गई

बताया जाता है कि इंदौर के जिस हॉस्टल में अर्चना तिवारी रहती है, उस हॉस्टल में भी वह अपनी रूममेट से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी. वह फोन पर अधिकतर बातचीत करती रहती थी. वहीं साथ में रहने वाली रूममेट भी जब उससे पूछताछ करती थी तो वह अपने परिजनों से बात करने की बात कह कर उन्हें टाल देती थी. वहीं, ईटीवी भारत ने जब अर्चना के मुंहबोले भाई दिव्यांशु मिश्रा से संपर्क किया तो उनका कहना था "अर्चना पूरी तरह सुरक्षित है. उसकी आज ही सुबह अपने घरवालों से फ़ोन पर बातचीत हुई है. वह जहां भी है, सुरक्षित है"