ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर आग बबूला, वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी से कही ये बात - Scindia On One Nation One Election

ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ( ETV Bharat )

ग्वालियर: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. एक ओर जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर में होने जा रहे टी20 इंटरनेशनल मैच को लेकर भी खुशी जताई. वन नेशन वन इलेक्शन पर सिंधिया का बयान (ETV Bharat) फैसले को बताया एतिहासिक कदम वन नेशन-वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट में मिली स्वीकृति के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा कि "यह एक बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि हर बार हर इलेक्शन में जनता को भुगतना पड़ता है. शासन प्रशासन का समय बर्बाद होता है. पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरह महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल संसद में पास हुआ. वैसे ही सरकार के इस फैसले को भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. और इस कदम में जो भी गति अवरोधक आए हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वे सभी समाप्त होंगे." विरोध करने वालों पर टिप्पणी सिंधिया ने यह भी कहा कि "इस फैसले का जो भी विरोध कर रहे हैं वे शायद बेहतर नहीं चाहते. देश का विकास नहीं चाहते वह केवल अपनी कुर्सी चाहते हैं. अपना विकास बेहतर चाहते हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं. देश के कोने कोने तक इसे पहुंचाना होगा कि इस तरह के ऐतिहासिक जनहित के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने उठाया है." राहुल गांधी पर साधा निशाना राहुल गांधी द्वारा आरक्षण खत्म करने वाले बयान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए डर राहुल गांधी ने खुद विदेश में जाकर बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो भारत में आरक्षण ख़त्म कर देंगे. इसलिए वे दलित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को सचेत करना चाहते हैं. जब कांग्रेस सत्ता में आयी थी उस दौरान बाबा साहब अंबेडकर जीवित थे तब कांग्रेस ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया था. चुनाव में उन्हें हरवाया था और उन्हें हराने वाले को सम्मानित किया था. लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान किया. 'खत्म हुआ क्रिकेट का वनवास' क्रिकेट के क्षेत्र में आखिरकार 14 साल बाद ग्वालियर का वनवास खत्म हो रहा है. यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कही. "लंबे समय से बंद पड़े क्रिकेट स्टेडियम के बाद नया स्टेडियम बन कर तैयार है और 30 हजार की सिटिंग कैपेसिटी के साथ इसका उद्घाटन हो चुका है. अक्टूबर में ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच टीट्वेंटी क्रिकेट मैच आयोजित होने वाला है जिसको लेकर एमपीसीए और बीसीसीआई तैयारियों में जुटे हुए हैं. 14 साल क्रिकेट के क्षेत्र में इंतजार किया है और अब यह वनवास आने वाली 6 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है." ये भी पढ़ें: 19 सितंबर से चलेगी जौरा-कैलारस मेमू ट्रेन, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाएंगे हरी झंडी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सख्ती का असर, राशन माफिया के वेयर हाउस पर रेड, 50 लाख का गेहूं-चावल जब्त शुरू होने जा रही रेल सुविधा केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि "इस क्षेत्र के लिए लगातार अब यह प्रयास हम कर रहे हैं की संभाग में एक दो महीने में कुछ न कुछ नया होता रहे. हाल ही में हुए इनवेस्टर्स समिट में ग्वालियर चम्बल क्षेत्र में 8 हज़ार करोड़ का निवेश मिला है. वहीं उन्होंने ग्वालियर श्योपुर गुना को जोड़ने वाली ट्रेन रूट को लेकर कहा के ये उनके पिता का सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है. इस ट्रेन से इस क्षेत्र की जनता को रेल सुविधा का भी लाभ मिलेगा."

