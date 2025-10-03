ETV Bharat / state

ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता से ग्वालियर में अटल स्मारक के निर्माण कार्य ने भरी रफ्तार

ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता से अटल स्मारक जल्द बनेगा ( ETV BHARAT )

ग्वालियर में बन रहे अटल स्मारक के निर्माण कार्य में आई तेजी (ETV BHARAT)

प्रशासनिक अमले के साथ अटल स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पहले वहां काम कर रहे इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ से बातचीत की. इसके बाद उन्होंने अटल स्मारक के निर्माण का अवलोकन करते हुए पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में जाना. इस दौरान कुछ मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सुझाव दिए.

ग्वालियर : भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर पिछले 2 साल अटल स्मारक का निर्माण किया जा रहा है. इसका काम काफी दिनों से कछुआ गति से चल रहा था. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता से निर्माण कार्य में तेजी आ गई है. पिछले दिनों बैठकों में जहां स्थानीय सांसद ने अटल स्मारक के काम में तेज़ी लाने की बात कही गई थी तो वहीं शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सिरोल पहाड़ी पर निरीक्षण के लिए पहुचे.

अटल जी की स्मृतियां सहेजेगा स्मारक

निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा "आज हमारे परम सम्माननीय भारतरत्न और ग्वालियर के गौरव हमारे दिल के करीब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मारक मनाया जा रहा है. यह ऐसा भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके आधार पर केवल उनकी स्मृति ही चिरस्थाई नहीं रहेगी, बल्कि उनके उसूल, सिद्धांत और उनके मूल्य ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश के हर वासी को गौरान्वित करते रहेंगे."

ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे अटल स्मारक स्थल (ETV BHARAT)

अटल स्मारक में बनेंगे दो संग्रहालय

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "यह स्मारक 10 से 11 एकड़ में बनाया जा रहा है. इसमें 50 हजार स्क्वायर फीट का संग्रहालय बनाया जा रहा है. एक जीवंत अनुभव वाला संग्रहालय भी बनाया जा रहा है. इसमे सारे आधुनिक प्लेटफार्म भी इस्तेमाल किया जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से परिचित हों, इनके सिद्धांत, संघर्ष और उसूलों से परिचित होकर निकले."

अटल जी की स्मृतियां सहेजेगा स्मारक (ETV BHARAT)

अटल स्मारक को और आधुनिक बनाने के सुझाव

निरीक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाने बताया "आज अटल स्मारक के निर्माण की समीक्षा भी की है और इसे और अधिक आधुनिक बनाने और समृद्ध बनाने के लिए मैंने अपनी ओर से सुझाव भी दिए हैं, और हमारी यही कोशिश होगी कि इसे जल्द से जल्द तैयार किया जा सके ताकि संपूर्ण देश के लिए भारत देश के लिए एक ऐसा भव्य स्थान मिल सके. ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल के रूप में देश को समर्पित होगा."